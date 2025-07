Rematch im Test

Fußballmagie für Alle

Wie man es von Sloclap kennt, steht auch bei Rematch eines im Vordergrund: Action. Das Gameplay ist schnell, intensiv und auf Tempo getrimmt. Gesteuert wird aus der Third-Person-Perspektive – den eigenen Spieler kann man dabei individuell anpassen. Das Ziel ist simpel: mehr Tore schießen als der Gegner. Die Matches sind kurz, die Spannung dafür umso größer.

Was schnell auffällt: Rematch bietet eine überraschend große Palette an Möglichkeiten, um genau dieses Ziel zu erreichen. Spieler können dribbeln, lupfen, flanken, tricksen, passen oder sich den Ball clever vorlegen – fast wie bei den ganz Großen. Die Steuerung ist direkt und präzise, das Spielgefühl erinnert mehr an ein Arcade-Kampfspiel als an eine Fußballsimulation. Auch ist die Steuerung schnell erlernt. Ein kurzes Tutorial und schon geht es mit dem Kicken los.

Das Spielfeld ist keine klassische Arena, sondern eine geschlossene Box – ähnlich wie bei Rocket League. Dadurch wird auch die Umgebung Teil der Taktik: Mit gezielten Bällen gegen die Wand lassen sich Gegner ausspielen oder Torhüter aus dem Konzept bringen. Besonders im Team entstehen so kreative Angriffsmöglichkeiten, die Koordination und Timing belohnen.

Doch nicht nur Offensivkünstler kommen auf ihre Kosten: Auch in der Verteidigung ist Einsatz gefragt. Tacklings und Grätschen sind erlaubt – und das ohne Regelwerk. Fouls? Gibt’s nicht. Jede Grätsche fühlt sich an wie eine rote Karte, ist aber vollkommen legal. Das sorgt für chaotische, aber spaßige Situationen, in denen kein Zweikampf verschenkt wird.

Besonders spannend wird’s im Tor: Der jeweils am nächsten stehende Spieler übernimmt automatisch die Keeper-Rolle. Innerhalb des eigenen Strafraums darf gehechtet und pariert werden, doch in der Hektik eines Matches ist das leichter gesagt als getan. Ein gutes Stellungsspiel kann den Unterschied machen – oder eben ein gut platzierter Schuss gegen die Bande.

Einziger Dämpfer im Spieltempo ist die Ausdauerleiste: Sprinten, schnelle Drehungen oder aufwendige Manöver zehren an den Kräften der Spielfigur. Wer sich hier zu früh verausgabt, wird schnell zur leichten Beute für Gegner – oder verpasst im entscheidenden Moment den rettenden Sprint. Das System bringt ein kleines taktisches Element ins Spiel, kann aber auch frustrieren, wenn man eigentlich gerne dauerhaft aufs Gas treten würde. Das ist aber wahrscheinlich dem Balancing geschuldet, und man gewöhnt sich außerdem schnell daran.