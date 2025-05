Borderlands 4 gewährt actiongeladenen Einblick ins Gameplay

Während des dedizierten PlayStation’s State of Play, haben 2K und Gearbox Software einen ausführlichen Einblick in das actiongeladene Gameplay von Borderlands® 4, dem neuesten Teil des Looter-Shooter-Franchise, gezeigt.

Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025 für PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, und für PC über Steam und dem Epic Games Store. Es erscheint außerdem für die Nintendo Switch 2 später im Jahr 2025.

In dem ausführlichen Gameplay wurden erstmalig zwei der vier neuen Kammerjäger von Borderlands 4 gezeigt. Vex ist eine machtvolle Sirene, die sich selbst verstärken oder tödliche Schatten manifestieren kann, die an ihrer Seite kämpfen. Rafa, der Exo-Soldat tritt als ehemaliger Tediore Militarist auf, der einen experimentellen Exo-Suit trägt, der ein ganzes Waffenarsenal digistruieren kann. Jeder Kammerjäger bietet einen einzigartigen Spielstil der durch das fortschrittlichste Skilltree-System in einem Borderlands-Spiel angepasst werden kann.

Auf dem weitläufigen und nahtlos verbundenen Planeten Kairos stellen sich die Spieler:innen dem unterdrückenden Timekeeper. Tausende Jahre hat dieser den Planeten versteckt gehalten, seine Bewohner:innen durch kybernetische Implantate namens Bolts und einer Armee von synthetischen Soldaten, bekannt als The Order, kontrolliert. Spieler:innen reisen quer über den Planeten und treffen dabei neue und bekannte Charaktere, Kreaturen, Einwohner:innen zum Bekämpfen, sowie einzigartige Fraktionen in vier unterschiedlichen Regionen die sich nach der Befreiung von der Tyrannei des Timekeeper sehnen. Spieler:innen können dabei neue Freunde auf ihrer Reise für ihre Zwecke rekrutieren und ihre Gegner aus erster Hand, das Arsenal an Waffen und Fähigkeiten der Kammerjäger erleben.

Im gezeigten Gameplay während des PlayStation’s State of Play kämpfen sich Vex und Rafa ihren Weg durch eine geheime Blacksite in der Terminus Range, einer eisigen, gebirgigen Region. Das ausführliche Gameplay zeigt die zerstörerische Kraft des verbesserten Ausrüstungssystem in Borderlands 4, die die verrückteste Jagt nach Loot antreibt.

Dazu gehören:

Tödliche Waffen von acht neuen und wiederkehrenden Herstellern, jede mit ihren eigenen, zerstörerischen Stärken;

Lizensierte-Teile-System, das das Verhalten und die Fähigkeiten verschiedener Hersteller in eine einzelne Waffe kombiniert;

Ausrüstungsverbesserungen zum Augmentieren von Waffen basierend auf ihren Hersteller und extra Feuerkraft bei einem optimierten Loadout bieten;

Kampfmittel, ein geteilter Ausrüstungsslot für Granaten und schwere Waffen wie Raketenwerfer, der sich über eine Abklingzeit wieder auflädt, sodass Spieler immer gesichert und geladen sind, besonders bei härteren Kämpfen;

Repkit erlaubt es Spieler:innen sich während eines Kampfes selbst zu heilen oder zeitlich begrenzte Buffs zu aktivieren, die entscheidend sein können;

Borderlands 4 macht es so einfach wie nie für Freunde zusammen im Mehrspieler zu spielen. Ein neues System erlaubt es Spieler:innen Partys online zu formen und auch dann zusammenzubleiben, wenn der Spielmodus gewechselt wird.* Das Spiel ist von Grund auf für Ko-Op ausgelegt, mit individuellen Loot für Spieler:innen, dynamisches Levelsystem und individuell anpassbarer Schwierigkeit, damit die Party zusammenbleibt und zusammen während der ganzen Kampagne Spaß haben kann.

Fans sollten sich die Borderlands 4 PlayStation State of Play ansehen, um zusätzliches, zuvor unveröffentlichtes Gameplay und Behind-the-Scenes Inhalte vom Entwicklerteam zu erhalten.

Für die neuesten Informationen zu Borderlands 4, das Spiel auf die Wunschliste setzen, www.borderlands.2k.com besuchen.