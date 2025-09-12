Borderlands®4 ist jetzt weltweit erhältlich

2K und Gearbox Software geben heute bekannt, dass Borderlands®4, der definitive Looter-Shooter und neueste Teil des genredefinierenden Franchise, ab sofort weltweit für PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S und den PC via Steam und Epic Games Store erhältlich ist.

Borderlands 4 für die Nintendo Switch™ 2 erscheint am Freitag, 03. Oktober 2025.

„Am 12. September legt Borderlands 4 das Chaos wieder in die Hände der Fans die Menschen, die Borderlands zu einem weltweiten Phänomen gemacht haben“, so Gearbox Gründer und Präsident Randy Pitchford. „Borderlands war schon immer eine wilde Fahrt, die wir gemeinsam mit unseren Fans antreten, und bei Borderlands 4 haben wir alles gegeben, um es zum größten und besten Spiel, das wir je erschaffen haben, zu machen.“

Entlang des weitläufigen, nahtlos verbundenen Planeten Kairos, stellen sich Spieler:innen dem unterdrückenden Timekeeper. Für tausende Jahre hat dieser den Planeten versteckt gehalten, seine Bewohner:innen, mit cybernetischen Implantaten namens Bolts, und einer Armee an synthetischen Soldaten, bekannt als The Order, kontrolliert.

Spieler:innen reisen über den Planeten und treffen dabei auf neue und wiederkehrende Charaktere, Kreaturen und Einwohner:innen zum Bekämpfen, sowie einzigartige Fraktionen entlang vier Regionen, die sich nach der Befreiung von der Tyrannei sehnen. Dabei rekrutieren die Spieler:innen neue Freunde, die ihr Vorhaben unterstützen, und lassen ihre Gegner das gesamte Arsenal an Waffen und Fähigkeiten der Kammerjäger spüren.

Borderlands 4 ist das bis dato mutigste Borderlands und mit Liebe von Hand erschaffen durch das Studio, dass das Looter-Shooter-Genre geschaffen hat.

Intensive Aktion, Badass Kammerjäger, Milliarden an wilden und tödlichen Waffen und ein brandneuer Planet, der von einem skrupellosen Tyrannen regiert wird;

Die umfangreichsten und abwechslungsreichsten Kammerjäger-Skill-Trees die es je in einem Borderlands Spiel gab, bieten Spieler:innen ein nie dagewesenes Level an Möglichkeiten, sich selbst durch ihren Build auszudrücken. Gepaart mit der umfangreichsten Jagd nach Beute, haben die Spieler:innen alle Werkzeuge in der Hand, ihren perfekten Build zu kreieren, der zu ihrem Spielstil passt;

Spieler:innen können nahtlos zwischen den Zonen reisen und sind durch eine dynamischere Welt mitten im Geschehen. Dazu gehören Events und versteckte Nebenmissionen, die zum Erkunden einladen und dieses auch belohnen;

Neue Bewegungsmechaniken verbessern das Erkunden und geben den Kämpfen eine neue Dimension. Der Digirunner, ein Fahrzeug, kann von nahezu überall beschworen werden, damit Spieler:innen entlang der wunderschönen Landschaften von Kairos stilvoll rasen können;

Allein oder im Ko-op mit bis zu vier Spieler:innen kämpfen. In diesem immensen Science-Fiction-Abenteuer voller freier Kämpfe und Erkundung, spannender Bosskämpfe, unendlich vielfältiger Beute und einem Aufgebot unvergesslicher neuer und alter Charaktere.

Borderlands 4 macht es einfach wie nie zuvor mit Freunden Ko-op zu starten, dank eines neuen Systems, dass es Spieler:innen ermöglicht online Gruppen zu bilden und zusammenzubleiben, wenn der Spielmodus gewechselt wird*. Borderlands 4 ist von Grund auf für Ko-op designt und bietet individuelle Beute für alle Spieler:innen, dynamische Level-Skalierung und individuelle Schwierigkeitsgrade, damit die Gruppe während der ganzen Kampagne zusammenbleiben kann und Spaß hat.

Spieler:innen können sich außerdem auf eine robuste Roadmap an gratis und bezahlbaren Post-Launch-Inhalten freuen, die nach der Veröffentlichung von Borderlands 4 erscheinen. Weitere Details finden sich unter www.borderlands.com.