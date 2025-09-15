PIONER: Neuer Trailer zum MMO-Shooter veröffentlicht und Beta angekündigt

GFA Games hat einen neuen Gameplay-Trailer zum postapokalyptischen MMO-Shooter PIONER veröffentlicht.

Der Trailer zeigt eine Mischung aus narrativen Missionen und kompetitivem PvP sowie die unvergleichbare Atmosphäre und beeindruckenden Umgebungen von Tartarus. Der Trailer zeigt die Intensität des Kampfsystems, fängt die Atmosphäre der zerstörten Welt ein und wirft gleichzeitig einen frischen Blick auf PIONER.

Neben dem neuen Videomaterial haben die Entwickler auch eine Open Beta für PIONER im Oktober angekündigt. Die Beta ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung des Spiels und folgt auf einige geschlossese Tests in den letzten Wochen, was die Entwickler wichtiges Feedback sammeln lässt.

PIONER ist ein postapokakylptischer MMO-Shooter, der auf der geheimnisvollen Insel Tartarus aus der Sowjet-Ära spielt und eine offene Welt von über 50 Quadratkilometern bietet. Das Spiel verbindet intensive PvE- und PvP-Action mit spielergesteuerten Geschichten und bietet Fraktionsmissionen, versteckte Dungeons und dynamische Umgebungen. Der Realismus steht im Mittelpunkt und ersetzt die traditionellen Gesundheitsbalken und Levels durch immersive Mechanismen. Risikoreiche Zonen wie die „Shadowlands“ treiben das PvP auf die Spitze und ermöglichen chaotische Kämpfe mit hoher Belohnung, bei denen Allianzen der Schlüssel sind – oder optional.

PIONER soll 2025 auf PC erscheinen, ein Konsolen-Launch ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Spieler können PIONER ihrer Steam-Wunschliste hinzufügen, um alle Neuigkeiten zu erhalten und unter den ersten zu sein, die diese gefährliche Welt erkunden.