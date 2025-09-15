Dragonkin: The Banished: Neues Update bringt vierten Held und vieles mehr

NACON und Eko Software veröffentlichen morgen das zweite große Update für Dragonkin: The Banished, das mittelalterliche Fantasy-Hack-and-Slash-Spiel, das derzeit im Early Access für PC erhältlich ist.

Das Update enthält einen brandneuen Charakter, eine unerforschte Umgebung, erweiterte Endgame-Mechaniken und viele weitere Ergänzungen, die sowohl vom Feedback der Community als auch von der Vision der Entwickler inspiriert sind.

Ein erweitertes Endgame und neue Gegner

Um sowohl aktuelle Spielende als auch Genre-Enthusiasten zufrieden zu stellen, erweitert das Update das Endgame erheblich durch die Einführung neuer Jagdmissionen in der Region Erde-Nor, darunter auch ein Showdown gegen den Red Dragon Lord. Chaos Hunts bieten nun dank des neuen Draconic Tarot-Systems mehr Tiefe, denn durch dieses können Spielende die Bedingungen ihrer Expeditionen durch anpassbare Buffs und Debuffs beeinflussen. Eine weitere wichtige Neuerung ist die Einführung einer neuen Kategorie von Gegnern: Champions. Sie sind stärker und schwieriger zu besiegen und bereichern den Kampf mit neuen Mechaniken – zusammen mit Belohnungen, die die Mühe wert sind.

Vier spielbare Klassen

Um den Spielenden noch mehr Optionen zu bieten, ist nun auch die Trackerin spielbar und bringt ihr eigenes, individuelles Gameplay mit. Diese neue Klasse wird Spielende ansprechen, die Dynamik suchen: Auf halbem Weg zwischen Bogenschütze und Assassine bevorzugt sie Spielstile, die auf Vorausschau, Geschwindigkeit und entschlossenen Combos basieren. Ihre charakteristische Fähigkeit ist Targeting, mit der sie Feinde markieren und jagen kann.

Da Hack-and-Slash-Fans es lieben, ihre Charaktere anzupassen, wurden auch den anderen Klassen zwei neue Fähigkeiten hinzugefügt, die die Spielmöglichkeiten erweitern. Der Ritter gewinnt an Vielseitigkeit durch einen Fernangriff und eine Verteidigungsfähigkeit, die Verbündete heilt. Das Orakel erhält neue Kräfte, mit denen es die Distanz zu Gegnern kontrollieren oder Lücken im Kampf schaffen kann. Der Barbar profitiert nun von stärkeren Verteidigungsoptionen. Seine neue Grundfertigkeit verleiht ihm mehr Flexibilität im Fernkampf und ermöglicht effektive Mittelstrecken-Builds.

Die vulkanischen Gebiete von Erde-Nor

Der Inhalt des Spiels wurde erheblich erweitert. Die trockene Region Erde-Nor steht den Spielenden nun offen und bietet vier neue Karten und einen Dungeon. Diese Umgebung verspricht spannende Kämpfe gegen die wilden Kreaturen, die dort leben. Unter ihnen befindet sich der Wyvern, ein urzeitlicher Skorpion, der durch die Aufnahme von Drachenblut verwandelt wurde und sich als gefährlicher Gegner erweisen wird.

Ein besseres Erlebnis für alle Spielenden

Um neue Spielende besser willkommen zu heißen, wurden die Einführung und der Prolog des Spiels komplett überarbeitet, um einen spannenderen und schnelleren Start in das Abenteuer zu ermöglichen. Der vielfach gewünschte Beutefilter ist nun verfügbar und ermöglicht es den Spielenden, Gegenstände automatisch nach ihren Vorlieben zu sortieren. Eine weitere lang erwartete Funktion wurde ebenfalls hinzugefügt: die Todesrückblick-Funktion, mit der Spielende ihre Fehler analysieren können, indem sie die letzten Sekunden vor ihrem Tod noch einmal ansehen. Außerdem wurden zahlreiche Verbesserungen an der Benutzerfreundlichkeit und -oberfläche vorgenommen, um das Gesamterlebnis zu optimieren.

Zu guter Letzt gibt es für Dragonkin nun einen neuen kostenlosen kosmetischen DLC: das Founder Pack 3, das jetzt auf Steam erhältlich ist.

In Dragonkin: The Banished schlüpfen die Spielenden in die Rolle eines von drei verfügbaren Drachenjägern mit dem Ziel, die Menschheit von den eindringenden Drachenmächten zu befreien. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, bietet das Spiel tiefgreifende Theoriebildung durch verschiedene Mechaniken zur Charakterverbesserung, die unendliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Die Spielenden entwickeln die Fähigkeiten ihres Helden durch ein einzigartiges Fertigkeitensystem namens Ancestral Grid, indem sie Fragmente, die sie während ihres Abenteuers erhalten haben, miteinander verbinden. Außerdem profitieren sie von der Stadt Montescail, einem wahren Knotenpunkt, der es ihnen dank zahlreicher Dienstleistungen ermöglicht, ihre Strategie umzusetzen. Begleitet von ihrem treuen Drachling entdecken sie eine faszinierende Geschichte sowie ein Endgame, das voller Aktivitäten und vor allem Schlachten ist.

Dragonkin: The Banished ist bereits im Early Access auf Steam verfügbar. Zum finalen Release wird es auch für Konsolen erhältlich sein.