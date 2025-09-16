NetherWorld im Test

Für Erwachsene?

Am PC ist das Spiel mehr oder weniger mit jedem Gerät spielbar, auf dem Windows 11 läuft. Egal ober ihr eine Nvidia RTX 5090 oder eine in die CPU integrierte Grafikkarte habt – NetherWorld läuft auf eurem Rechner. Controller werden unterstützt. Die Grafik ist pixelig – manchmal ist es schwer zu erkennen, was eigentlich dargestellt werden soll – vor allem, wenn Medoo besoffen ist und alles verschwimmt. Dafür solltet ihr des Englischen mächtig sein – oder Spanisch bzw. Katalonisch können – eine deutsche Übersetzung bietet NetherWorld nämlich nicht.

Verfügbar ist das Spiel auf der Nintendo Switch. Die Steam-Fassung für den PC hätte zeitgleich erscheinen sollen und ist auch lange fertig – aber Steam hat ein Problem mit der Beschreibung auf der Store-Seite gehabt und den Erscheinungstermin verschoben. Mal sehen, ob das Problem rasch behoben werden kann oder ob Steam nun damit beginnt, Spiele die nicht unter „cozy games“ fallen nicht mehr zu veröffentlichen. Gewalt wird vermutlich weiterhin kein Problem sein, aber bei sexuellen Inhalten haben die Amerikaner ja oft extrem puritanische Vorstellungen.

Steam hat mit seiner Politik der „wir veröffentlichen alles ohne jegliche Inhaltskontrolle“ in den letzten Jahren meines Erachtens als Vertriebsplattform versagt – viele der Pornospiele sind echt ekelig (und das sage sogar ich!) und haben neben Spielen für Kinder auf der weltweit führenden Spieleverkaufsseite nichts zu suchen. Wenn das aber nun ins Gegenteil umgekehrt wird und wieder jedes Spiel entfernt wird, auf dem nur ein Pixelnippel zu sehen ist, dann ist das wieder so eine Sache, bei der ich es absolut hasse, das es keine wirkliche Konkurrenz mehr zu Steam gibt. Valve hat mit Steam schon lange ein weltweites Monopol für PC Spieleverkäufe erlangt (Marktanteil rund 80%). Niemand kann sich dieser Marktmacht entziehen – wenn Steam jemanden von seiner Plattform ausschließt, ist das mehr oder weniger sein kommerzielles Todesurteil. Und nachdem Steam, obwohl ein milliardenschwerer weltweiter Monopolist – nur sehr selektiv nach außen kommuniziert, ist es oft schwer, überhaupt genau zu wissen, was Steam aktuell für Vorgaben hat. Nachdem Steam eine vollkommen in Privatbesitz befindliche Firma ist, die weltweit aktuell nur rund 150 Mitarbeiter direkt beschäftigt, ist es im Regelfall auch sehr schwer, einen Ansprechpartner zu finden. Mal sehen, wann (oder ob) NetherWorld auch für den PC erscheint.