CES 2026: HP bringt die Marken HyperX und OMEN unter ein Dach

von Hannes Linsbauer

HP nutzt die CES 2026 für ein starkes Statement in der Gaming-Welt: Die beiden Marken OMEN und HyperX verschmelzen künftig unter dem gemeinsamen Namen HyperX.

Damit will HP ein ganzheitliches Gaming-Ökosystem bieten – von leistungsstarken PCs über Monitore bis hin zu Peripheriegeräten und Software.

Die Highlights im Überblick:

HyperX OMEN MAX 16_CerWhite_Front

HyperX OMEN MAX 16 – Der bisher leistungsstärkste Gaming-Laptop

Mit bis zu 300 Watt Total Platform Power, neuen Intel® Core™ Ultra 200HX und AMD Ryzen™ AI Prozessoren sowie der NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 GPU bietet der neue OMEN MAX 16 kompromisslose Performance.

  • Neu entwickeltes OMEN Tempest Cooling Pro System mit drittem Lüfter
  • High-Polling-Rate-Tastatur mit bis zu viermal schnellerer Abtastrate
  • Optionales 16-Zoll-OLED-Display mit 240 Hz, WQXGA-Auflösung und 500 Nits Helligkeit
  • OMEN AI passt Systemeinstellungen automatisch an und optimiert die FPS mit nur einem Klick

HyperX OMEN OLED 34

HyperX OMEN OLED 34 – Neuer 34-Zoll-Gaming-Monitor

Der QD-OLED-Monitor mit V-Stripe-Technologie wurde speziell für Gamer und Kreative entwickelt.

  • 21:9 WQHD-Auflösung, 360 Hz Bildwiederholrate, 0,03 ms Reaktionszeit
  • HyperX ProLuma für präzise Farbdarstellung
  • USB-C Power Delivery (100 W), integrierter KVM-Switch und personalisierbarer 3D-Kopfhörerhalter

HyperX-Clutch-Tachi

HyperX Clutch Tachi – Arcade-Controller für Xbox

Mit dem ersten Xbox-lizenzierten Arcade-Controller von HP setzt der Clutch Tachi auf Geschwindigkeit und Individualisierung.

  • Magnetische Switches mit TMR-Sensoren für blitzschnelle Reaktion
  • Über NGENUITY Software anpassbare Tastenbelegung, Rapid Trigger und Auslösepunkt
  • Unterstützung für individuelle Mods und 3D-gedruckte Designs

HyperX EEG-Headset mit Neurable – Gaming trifft Neurowissenschaft

HP kündigt ein Headset an, das mithilfe von KI und Neurotechnologie die Gehirnaktivität in Echtzeit interpretiert – mit dem Ziel, Fokus und Treffsicherheit beim Spielen zu verbessern.

Verfügbarkeit & Preise

HyperX OMEN MAX 16: Ab Mai 2026, Startpreis 2.699 Euro
HyperX OMEN OLED 34: Ebenfalls ab Mai 2026 erhältlich, Preis folgt
HyperX Clutch Tachi: Ab Februar 2026 für 199 Euro

Weitere Infos zu HP auf der CES 2026 gibt’s unter hp.com

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

