Square Enix hat heute eine umfangreiche kostenlose Demo zu DRAGON QUEST VII Reimagined veröffentlicht, dem kommenden Remake von DRAGON QUEST VII: Fragmente der Vergangenheit aus dem Jahr 2000.

Spieler*innen können damit das Abenteuer bereits heute starten und mehrere Stunden vom Anfang des Spiels erleben. Der Fortschritt kann anschließend in die Vollversion übertragen werden, wenn das Spiel am 5. Februar 2026 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und Microsoft Store auf Windows erscheint.

Spieler*innen, die über Speicherdaten aus der Demo verfügen und die Vollversion spielen, erhalten ein einzigartiges kosmetisches Outfit für Maribel: das „Feine Freizeitkleid“. Dieses hübsche Outfit sorgt dafür, dass Maribel in der Vollversion ebenso modisch wie auch schlagkräftig unterwegs ist.1

In DRAGON QUEST VII Reimagined brechen Spieler*innen als junger Held gemeinsam mit Kindheitsfreunden zu einem Abenteuer auf, das die Truppe weit weg von ihrer friedlichen Heimatinsel führt. Durch Fragmente einer uralten Steintafel in die Vergangenheit versetzt, entdecken sie, dass finstere Mächte ganze Länder ausgelöscht haben. Mit jedem neuen Fragment öffnen sich weitere Wege in vergangene Zeiten – und aus der Suche nach Antworten wird ein Kampf um das Schicksal der Welt, größer und eindrucksvoller, als sie es sich hätten erträumen können.

DRAGON QUEST VII Reimagined baut auf dem beliebten RPG-Klassiker auf und bietet ein modernes Spielerlebnis für eine neue Generation. Die Charakterdesigns, die ursprünglich vom weltberühmten Manga-Künstler Akira Toriyama entworfen wurden, wurden vom Entwickler-Team mit Hilfe von echten Puppen in einen charmanten 3D-Kunststil umgewandelt. Auch die Umgebungen und Dungeons werden mit einer einzigartigen, handgefertigten Ästhetik im Diorama-Stil zum Leben erweckt. Die Geschichte bleibt dem Original treu, bietet aber ein strafferes Spielerlebnis und zusätzliche erzählerische Tiefe durch optionale Nebenquests, Geschichten und Minispiele. Das Kampfsystem ist dynamischer und spannender als je zuvor, mit dramatischen Änderungen wie der Fähigkeit, zwei Berufungen gleichzeitig zu nutzen. Darüber hinaus gibt es noch die adrenalingeladene „Abreagieren“-Fähigkeit und eine neue „Monstermeister“-Berufung zum Beschwören von Monstern.

DRAGON QUEST VII Reimagined ist ab sofort auf allen Plattformen vorbestellbar. Wer eine beliebige Edition vorbestellt, erhält Vorbesteller-Boni, bestehend aus einem einzigartigen DRAGON QUEST VIII-Outfit für den Helden sowie drei Kompetenzsamen und Ingame-Items zur Verbesserung der Charakterwerte. Wer das Game digital erwirbt, erhält zusätzlich einen exklusiven blauen Schleimschild, der je nach Plattform unterschiedlich ausfällt. Außerdem wird zum Launch eine Digital Deluxe Edition verfügbar sein, die 48 Stunden Early Access, ein einzigartiges Outfit für Ruff und drei kostenpflichtige DLC-Pakete umfasst, die zum Release verfügbar sein werden.

Weitere Informationen finden sich unter: https://dragonquest.square-enix-games.com/games/dragon-quest-vii-reimagined

1 Speicherdaten müssen sich auf derselben Nintendo Switch-/Nintendo Switch 2-Konsole, PlayStation 5-Konsole, Xbox Series X|S-Konsole oder demselben Microsoft-Store-kompatiblen PC befinden, auf dem DRAGON QUEST VII Reimagined gespielt wird.