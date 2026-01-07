007 First Light: IO Interactive veröffentlicht PC-Systemanforderungen

IO Interactive, der Entwickler und Publisher hinter der HITMAN-Reihe, und Amazon MGM Studios geben eine Zusammenarbeit mit NVIDIA GeForce bekannt, um ein verbessertes PC-Erlebnis für 007 First Light zu liefern, das am 27. Mai 2026 veröffentlicht wird.

007 First Light erscheint für PS5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2* sowie PC und ist ab sofort vorbestellbar. Vorbesteller:innen erhalten ein kostenloses Upgrade auf die 007 First Light – Deluxe Edition, das 24 Stunden Early Access** sowie exklusive In-Game-Skins und Outfits beinhaltet.

007 First Light nutzt die Leistungsfähigkeit der neuesten NVIDIA GeForce RTX-Technologien, um PC-Spieler:innen filmreife Grafik und bahnbrechende Performance zu bieten. Das Spiel unterstützt DLSS 4 mit Multi Frame Generation, welche in enger Zusammenarbeit mit NVIDA umgesetzt wurde. Dies sorgt für ein noch intensiveres Spielerlebnis und eine verbesserte Performance.

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben außerdem die PC-Systemanforderungen für 007 First Light veröffentlicht. Für 007 First Light hat IO Interactive seine hauseigene Glacier-Engine deutlich weiterentwickelt, um den filmischen Ton, die dynamische Action und die atemberaubenden Set-Pieces des Spiels zu unterstützen. Die Verbesserungen konzentrieren sich darauf, ein flüssiges und immersives Erlebnis zu bieten – von ausdrucksstärkeren Charakterdarstellungen bis hin zu lebendigen, sich real anfühlenden Umgebungen. Diese Weiterentwicklungen ermöglichen es dem Team, den Stärken des Studios treu zu bleiben und gleichzeitig die Messlatte für ein modernes, neu interpretiertes Bond-Abenteuer in Videospielform höher zu legen.

Offizielle PC-Systemanforderungen

Minimum:

Prozessor: Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500

Grafikkarte: NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 / Vergleichbare dezidierte Intel GPU

RAM: 16 GB

Video RAM: 8 GB

Speicherplatz: Mindestens 80 GB

Betriebssystem: Windows 10/11, 64-bit

Auflösung: 1080p

30 FPS

Empfohlen:

Prozessor: Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600

Grafikkarte: NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / Vergleichbare dezidierte Intel GPU

RAM: 32 GB

Video RAM: 12 GB

Speicherplatz: Mindestens 80 GB

Betriebssystem: Windows 10/11, 64-bit

Auflösung: 1080p

60 FPS

007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 und kann jetzt vorbestellt werden. Details zu den Vorbestellungen gibt es unter https://ioi.dk/007firstlightgame.

* Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 sind auf physische Editionen beschränkt.

** Early Access nur für digitale Editionen