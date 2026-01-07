CORSAIR stellt Gaming-Tastatur mit integriertem Stream Deck-Controller vor

Auf der diesjährigen CES präsentiert CORSAIR mit der GALLEON 100 SD eine neue mechanische Tastatur, die sich an Gamer und Streamer gleichermaßen richtet.

Das Gerät kombiniert eine vollwertige Gaming-Tastatur mit einem integrierten Stream Deck, das in Zusammenarbeit mit Elgato entwickelt wurde. Damit lassen sich sowohl Spiel- als auch Systemfunktionen zentral über ein einziges Gerät steuern.

Alle Funktionen in einem Gerät

Die GALLEON 100 SD vereint zwei Welten: Gaming und Content Creation. Mit zwölf frei belegbaren LCD-Tasten, zwei Drehreglern mit Druckfunktion und einem 5-Zoll-Farbbildschirm liefert das integrierte Stream Deck Echtzeitinformationen und flexible Steuerungsmöglichkeiten. Die Konfiguration erfolgt über die Stream Deck-App und lässt sich individuell auf Spiele, Anwendungen oder Multimediatools anpassen.

Spieler können komplexe In-Game-Befehle per Tastendruck ausführen, zwischen Anwendungen wechseln oder Audio- und Systemfunktionen steuern – ohne den Spielfluss zu unterbrechen. Dank zahlreicher vorgefertigter Profile und Plugins auf dem Elgato Marketplace lässt sich das Setup zudem schnell auf unterschiedliche Titel und Nutzungsgewohnheiten abstimmen.

Leistung auf Pro-Niveau

Auch in Sachen Gaming-Performance setzt die GALLEON 100 SD auf aktuelle High-End-Technologie:

AXON Hyper-Polling mit bis zu 8.000 Hz sorgt für extrem schnelle Eingaben.

mit bis zu 8.000 Hz sorgt für extrem schnelle Eingaben. Die neuen MLX Pulse-Tastenschalter bieten ein schnelles, taktiles Tippgefühl.

bieten ein schnelles, taktiles Tippgefühl. FlashTap SOCD-Funktion ermöglicht eine klare Priorisierung entgegengesetzter Eingaben – ideal für präzise Bewegungssteuerung.

ermöglicht eine klare Priorisierung entgegengesetzter Eingaben – ideal für präzise Bewegungssteuerung. Ein Aluminiumgehäuse, eine gepufferte Dichtungskonstruktion und mehrlagige Geräuschdämmung sorgen für Stabilität und ein hochwertiges Tippgefühl.

Zudem lässt sich die Tastatur über den CORSAIR Web Hub online konfigurieren, inklusive RGB-Beleuchtung, Makros und individueller Profile. Eine gepolsterte Handballenauflage und eine integrierte RGB-Stimmungsleiste runden das Gesamtpaket ab.

Mit der GALLEON 100 SD bringt CORSAIR eine vielseitige Tastatur auf den Markt, die sich sowohl für professionelle Gamer als auch für Streamer und Content Creator eignet. Die Kombination aus leistungsstarker Hardware und umfassender Steuerungsmöglichkeit macht das Modell zu einem spannenden All-in-One-Produkt für den modernen Gaming-Alltag.

Die GALLEON 100 SD ist derzeit auf der CES 2026 in Las Vegas in der Corsair-Suite zu sehen.

Mehr Information unter: https://www.corsair.com/galleon-100-sd