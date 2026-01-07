NVIDIA auf der CES 2026: DLSS 4.5 enthüllt und G-SYNC Pulsar verfügbar

NVIDIA hat auf der CES jede Menge Neuigkeiten verkündet: DLSS 4.5, die Verfügbarkeit von G-SYNC Pulsar-Monitoren, RTX Remix Logic, neue ACE-Technologie-Integrationen, NVIDIA App-Updates, neue RTX-Technologie-Integrationen für kommende Spiele sowie einen neuen DLSS-Meilenstein für Spiele, weitere Devices und Möglichkeiten zum Spielen mit GeForce NOW und RTX-AI-Upgrades, die die Erstellung von 4K-Videos auf PCs beschleunigen.

NVIDIA DLSS 4.5 liefert umfangreiches Upgrade mit einem Transformer-Modell der 2. Generation für Super Resolution & 6-facher dynamischer Multi Frame Generation

Seit der Vorstellung auf der CES 2025 hat DLSS 4 mit Transformer-basierter Super Resolution und 4-facher Multi Frame Generation den Standard für AI-Rendering gesetzt. Mit mehr als 250 unterstützten Spielen und Anwendungen ist DLSS 4 mit Multi Frame Generation die am schnellsten verbreitete Gaming-Technologie von NVIDIA. Auf der CES 2026 legt NVIDIA mit NVIDIA DLSS 4.5 die Messlatte noch höher und führt die dynamische Multi Frame Generation sowie einen neuen 6-fachen Multi Frame Generation Modus ein. DLSS 4.5 kann im Vergleich zu herkömmlichen Methoden bis zu fünf zusätzliche Frames pro gerendertem Frame generieren, wodurch die Leistung dynamisch gesteigert wird und Gaming mit über 240 FPS und Path Tracing mit GeForce RTX 50 Series-GPUs möglich wird. Dies sorgt für ein bisher unerreicht flüssiges Spielerlebnis. Mit NVIDIA DLSS 4.5 kommt auch ein Transformer-Modell der zweiten Generation für DLSS Super Resolution auf den Markt, das über 400 Spielen und Anwendungen, die mit GeForce RTX-GPUs betrieben werden, eine Bildqualität auf dem neuesten Stand der Technik bietet.

DLSS 4 ist in über 250 Spielen verfügbar und kommt bald zu 007 First Light, Phantom Blade Zero und PRAGMATA™ mit Pathtracing und vielen weiteren Spielen

Zur Einführung von DLSS 4 und den Grafikkarten der GeForce RTX 50-Serie im Januar 2025 unterstützten 75 Spiele und Anwendungen DLSS Multi Frame Generation und diese Zahl stieg schnell an. Jetzt, ein Jahr später, werden über 250 Spiele und Anwendungen unterstützt, darunter viele der meistgespielten Titel des Jahres 2025 wie ARC Raiders, Battlefield 6, Clair Obscur: Expedition 33 und Where Winds Meet.

Auf der CES 2026 kündigte NVIDIA weitere RTX Integrationen für mit Spannung erwartete Spiele an, darunter:

Der PC-Release von 007 First Light wird mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation verbessert

Der PC-Release von PRAGMATA wird mit Path Tracing und DLSS 4 aktualisiert

Zum sehnsüchtig erwarteten Launch von Resident Evil Requiem am 27. Februar gibt es einen neuen Trailer mit Path Tracing und DLSS 4

Phantom Blade Zero erscheint am 9. September mit Raytracing und DLSS 4 – hierzu gibt es neue RTX Screenshots und ein Videotagebuch der Entwickler

Active Matter erscheint später in diesem Jahr mit DLSS 4, Multi Frame Generation und Raytracing

Screamer erscheint mit DLSS 4 und Multi Frame Generation

DEFECT erscheint mit DLSS 4 und Multi Frame Generation

Eine NVIDIA ACE Tech Demo von Total War: PHARAOH zeigt, wie AI Spieler dabei unterstützt, sich in den komplexen Systemen und Mechaniken des Spiels zurechtzufinden

Das Ally Update zu PUBG: Battlegrounds, das in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erscheinen wird, fügt ein Langzeitgedächtnis hinzu, um die Intelligenz und Fähigkeiten der KI-Teamkollegen weiterzuentwickeln, unterstützt durch NVIDIA ACE

NVIDIA RTX Remix Update integriert neue Logik für dynamische Grafikeffekte

NVIDIA RTX Remix ist eine Modding Plattform für RTX AI PCs, um die Grafik von zeitlosen Klassikern mit modernster Pathtracing-Technologie neu zu gestalten. Langjährige Fans können ihre Lieblingsabenteuer in atemberaubender visueller Detailtreue noch einmal erleben und einer neuen Generation von Spielern neue Möglichkeiten bieten. Das neue RTX Remix Update RTX Remix Logic wird im Laufe des Januars über die NVIDIA-App verfügbar sein.

Remix Logic ist ein Logiksystem, mit dem RTX Remix-Mods visuell auf die momentanen Ereignisse im Spiel reagieren können. Es bietet Moddern über 900 konfigurierbare Einstellungen, um dynamische Grafikeffekte basierend auf einer Vielzahl von Ereignissen im Spiel auszulösen. Bisher war die Änderung der Grafik eines Spiels als Reaktion auf Echtzeit-Ereignisse im Spiel auf diejenigen beschränkt, die Zugriff auf den Quellcode oder die Engine hatten. RTX Remix beseitigt diese Barriere, sodass Modder die Grafik von über 165 klassischen Spielen anpassen können, ohne den ursprünglichen Engine-Code zu verändern.

NVIDIA G-SYNC Monitore mit Pulsar & Ambient Adaptive Technologie ab 7. Januar erhältlich: flüssigeres Gaming mit über 1.000 Hz effektiver Bewegungsschärfe

Im Jahr 2013 revolutionierte die Einführung von G-SYNC die Welt der Displays und Videospiele durch die Variable Refresh Rate (VRR)-Technologie, die mittlerweile von allen großen Display-Herstellern genutzt wird. Spieler mussten sich nicht mehr zwischen Bildfehlern und reaktionsschnellen Spielen entscheiden, sondern konnten bei jeder Bildwiederholfrequenz die Vorteile von V-SYNC On und Off nutzen, was das Spielerlebnis flüssiger und immersiver machte. Mit der Einführung von G-SYNC Pulsar, der neuesten Entwicklung von NVIDIAs bahnbrechender VRR-Technologie, startet nun die nächste Generation von G-SYNC durch. G-SYNC Pulsar bietet ein ruckelfreies Erlebnis mit butterweichen Bewegungen und setzt durch die Erfindung des Backlight Strobing mit variabler Frequenz einen neuen Goldstandard für visuelle Klarheit und Wiedergabetreue. G-SYNC Pulsar-Displays von Acer, AOC, ASUS und MSI sind ab dem 7. Januar bei ausgewählten Anbietern erhältlich, weitere Anbieter und Geräte werden in den folgenden Wochen hinzukommen. Jedes der brandneuen G-SYNC Pulsar-Displays verfügt außerdem über die neue G-SYNC Ambient Adaptive Technology, mit der Farbtemperatur und Helligkeit automatisch für eine optimale Darstellung zu jeder Tages- und Nachtzeit angepasst werden können.

NVIDIA App Update bringt DLSS 4.5 Super Resolution und neuen GeForce Game Ready Treiber

NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution verbessert die Bildqualität in über 400 Spielen und Anwendungen noch weiter. Um seine Lieblingsspiele zu optimieren, kann man den neuen GeForce Game Ready-Treiber und die neue NVIDIA-App-Beta herunterladen und installieren. Das Update der NVIDIA-App wird offiziell am 13. Januar erscheinen, wer DLSS 4.5 Super Resolution bereits heute austesten will, kann dies über die Beta in den Einstellungen aktivieren und den neuen GeForce Game Ready Treiber direkt über die App oder über GeForce.com herunterladen.

Die NVIDIA-App 11.0.6 Beta enthält einige neue Funktionen. Unter „System > Displays“ wurden alle verbleibenden NVIDIA Surround-Einstellungen aus der NVIDIA-Systemsteuerung übernommen, wobei Optionen für die Rahmenkorrektur und Hotkeys hinzugefügt wurden. Laptop-Benutzer mit Advanced Optimus können nun die vollständigen Namen der Anwendungen sehen, die die Aktivierung der Funktion blockieren, anstatt nur die .exe-Namen, was die Identifizierung problematischer Programme erleichtert. Unter „System > Erweitert“ deaktiviert der „Debug-Modus“ sofort alle über eine Anwendung vorgenommenen Übertaktungs- und Spannungsanpassungen, sodass Nutzer und die Customer Care Teams feststellen können, ob diese für die Instabilität des Systems verantwortlich sind, bis das System neu gestartet wird. Außerdem gibt es eine erweiterte „Entwickler“-Option für die Verwendung von Profiling- und Debugging-Tools, die Gamer und allgemeine Benutzer unverändert lassen können.

Außerdem unterstützt der neue Game Ready-Treiber nun auch 63 G-SYNC-kompatible Displays, darunter die neuen 2026-TV-Modelle von LG und Samsung, die eine von NVIDIAs G-SYNC-Team validierte variable Bildwiederholfrequenz (VRR) bieten und so für ein flüssigeres und angenehmeres Spielerlebnis sorgen. Zudem macht NVIDIA Broadcast virtuelles Key Light für mehr PC-Nutzer verfügbar. Das Update auf Version 2.1 verbessert den Virtual Key Light-Effekt, um die Leistung zu steigern und macht ihn für GeForce RTX 3060-GPUs und höher verfügbar. Außerdem unterstützt es nun mehr Lichtverhältnisse, bietet eine umfassendere Farbtemperatursteuerung und verwendet eine aktualisierte HDRi-Basiskarte für einen Zwei-Tasten-Lichtstil, der häufig in professionellen Streams zu sehen ist.

NVIDIA bringt GeForce RTX Gaming mit neuen GeForce NOW-Apps für Linux-PCs und Amazon Fire TV auf weitere Geräte

Auf der CES 2026 kündigte NVIDIA einen erweiterten Zugang zur Leistung der GeForce RTX 5080-Klasse über den Cloud-Dienst GeForce NOW an, wodurch High-Fidelity-PC-Gaming auf mehr Geräten und Plattformen verfügbar wird.

Neue native Apps für Linux-PCs und Amazon Fire TV Sticks erfüllen die wichtigsten Wünsche der Community und erweitern RTX-Gaming auf Desktops und Wohnzimmer, während die zusätzliche HOTAS-Flugsteuerungsunterstützung die Immersion in Simulationen vertieft. Die optimierte Anmeldung mit Gaijin verbessert das Erlebnis weiter, indem sie Spielern einen schnelleren Einstieg in ihre Spiele ermöglicht.

GeForce NOW erweitert seinen Katalog von über 4.500 Spielen kontinuierlich um kommende AAA-Titel, die bei ihrer Veröffentlichung auf dem PC auch in der Cloud erscheinen werden, darunter 007 First Light, Active Matter, Resident Evil Requiem und Crimson Desert.

NVIDIA RTX beschleunigt die 4K-AI-Videogenerierung auf PCs mit LTX-2- und ComfyUI-Upgrades

Auf der CES 2026 stellte NVIDIA eine neue Reihe von AI-Upgrades für GeForce RTX-, NVIDIA RTX PRO- und NVIDIA DGX Spark-Geräte vor, die Entwicklern die erforderliche Leistung und Speicher zur Verfügung stellen, um generative AI direkt auf ihren PCs einzusetzen. Zu diesen Verbesserungen gehören umfangreiche PyTorch-CUDA-Optimierungen und native NVFP4/FP8-Präzisionsunterstützung in ComfyUI, wodurch bei der Erzeugung von Bildern und Videos eine bis zu dreimal schnellere Leistung und eine um bis zu 60 % geringere VRAM-Auslastung erzielt werden.

RTX Video Super Resolution ist jetzt in ComfyUI integriert, was die Erstellung von 4K-Videos beschleunigt und die visuelle Qualität verbessert. NVIDIA hat außerdem NVFP8-Optimierungen für die Open-Weights-Version des hochmodernen LTX-2-Audio-Video-Generierungsmodells von Lightricks eingeführt, wodurch die Effizienz noch weiter gesteigert wird. Eine brandneue Pipeline zur Videogenerierung ermöglicht es Kreativen nun, 4K-AI-Videos aus 3D-Szenen in Blender zu erstellen und dabei jeden Frame ihrer Ausgabe präzise zu steuern.

Entwickler, die kleine Sprachmodelle erstellen, profitieren durch Ollama und llama.cpp von bis zu 35% schnelleren Inferenzgeschwindigkeiten, während die RTX-Beschleunigung nun die neue Hyperlink-Videosuchfunktion von Nexa.ai für eine schnellere und intelligentere Suche unterstützt.

Zusammen machen diese Fortschritte lokale RTX-AI-PCs noch leistungsfähiger – so können Kreative und Entwickler nahtlos anspruchsvolle AI-Workflows für Videos, Bilder und Sprache ausführen, mit der Sicherheit, dem Datenschutz und der extrem geringen Latenz, die nur lokale Hardware bieten kann.

