CHERRY XTRFY präsentiert erstmals Tastaturen mit TMR-Technologie

Pünktlich zur CES 2026 läutet CHERRY XTRFY eine neue Ära im Gaming-Peripheriemarkt ein und steigt mit zwei neuen Modellen in den Bereich der magnetischen Tastaturen ein.

Der Clou: Statt auf die übliche Hall-Effect-Technologie zu setzen, verwendet CHERRY Tunnel Magnetoresistance (TMR) – eine Sensortechnologie, die laut Hersteller präzisere Eingaben, niedrigeren Stromverbrauch und schnellere Reaktionszeiten ermöglicht.

MX 8.2 Pro TMR Wireless – Kabellos, präzise, flexibel

Den Auftakt macht die CHERRY XTRFY MX 8.2 Pro TMR Wireless, eine kabellose Tenkeyless-Tastatur mit einem soliden Aluminiumgehäuse und hochwertigen PBT-Tastenkappen. Im Inneren arbeiten die neuen CHERRY MK Crystal Switches auf Basis der TMR-Technologie, die Tastenanschläge mit einer Genauigkeit von 0,01 mm registrieren.

Dank einer kabellosen Abtastrate von 8.000 Hz reagiert die Tastatur nahezu verzögerungsfrei – ein deutlicher Vorteil gegenüber vielen bisherigen Wireless-Modellen im Gaming-Bereich.

Mit der CHERRY MagCrate-Software lassen sich Anschlagpunkte individuell konfigurieren und sogar mehrere Funktionen pro Taste definieren – abhängig davon, wie tief eine Taste gedrückt wird. Diese Features machen die MX 8.2 Pro TMR Wireless zu einem leistungsstarken Tool für ambitionierte Gamer und Technik-Enthusiasten.

Besonderheit: Die Tastatur unterstützt Hot-Swapping, sodass Nutzer jederzeit zwischen mechanischen und magnetischen Switches wechseln können – maximale Individualisierung inklusive.

Verfügbarkeit: ab dem 29. Januar 2026

UVP: 229,99 Euro

K5 Pro TMR – Kompakte Leistung für Individualisten

Im Frühjahr folgt mit der K5 Pro TMR das nächste Modell der neuen Reihe. Basierend auf dem bewährten Design der CHERRY K5 bietet die neue Version nun ebenfalls die magnetischen MK Crystal Switches samt TMR-Technologie – allerdings in einem noch kompakteren 65%-Layout und mit kabelgebundener Anbindung.

Auch hier sorgt eine Abtastrate von 8.000 Hz für blitzschnelle Eingaben, während die MagCrate-Software volle Kontrolle über jede Taste erlaubt. Die K5 Pro TMR richtet sich an Gamer, die ein platzsparendes Setup bevorzugen, ohne auf Performance zu verzichten.

Verfügbarkeit: Frühjahr 2026

Preis: Wird zum Launch bekannt gegeben

Was ist TMR und warum ist es besonders?

Im Gegensatz zur weiter verbreiteten Hall-Effect-Technologie misst TMR magnetische Widerstandsänderungen noch präziser, was sich in kürzeren Reaktionszeiten, höherer Sensibilität und effizienterem Energieverbrauch niederschlägt. Für Gamer bedeutet das: mehr Kontrolle, schnelleres Feedback, keine Kompromisse – selbst im kabellosen Betrieb.

Joakim Jansson, Head of Product & Portfolio bei CHERRY, erklärt: „Mit TMR gehen wir einen Schritt weiter. Unsere neuen Tastaturen liefern alle Vorteile magnetischer Switches – aber mit höherer Präzision, Flexibilität und kabelloser Spitzenleistung.“

Alle Infos zu den neuen TMR-Tastaturen und weiteren Produkten findest du auf der offiziellen Website: www.cherry.de