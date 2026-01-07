ZOWIE definiert Esport-Performance neu beim Budapest Major 2025

XL2586X+: Der neue Goldstandard im E-Sport

ZOWIE präsentierte mit dem XL2586X+ sein neues Flaggschiff – ein Monitor, der konsequent auf die Bedürfnisse von Profispielern zugeschnitten ist. Mit einem beeindruckenden 600 Hz Fast-TN Panel und der neuesten DyAc 2-Technologie liefert der Monitor außergewöhnliche Bewegungsunschärfe-Reduktion und Reaktionsfähigkeit. Gerade in rasanten Titeln wie Counter-Strike 2 sorgt diese Kombination dafür, dass Spieler ihre Gegner schneller erkennen und präziser zielen können.

Ein weiteres Highlight: Der neu entwickelte Standfuß mit Kugellagermechanik ermöglicht ein reibungsloses, präzises Anpassen der Bildschirmhöhe – ein oft unterschätztes, aber entscheidendes Detail für Turnierspieler.

Mehr Information

ZOWIEs Erfolgsformel: Wissenschaft trifft Spielgefühl

Seit mehr als 15 Jahren arbeitet ZOWIE eng mit professionellen Spielern zusammen – von Legenden wie HeatoN und SpawN bis hin zu aktuellen Größen wie donk. Diese Partnerschaften fließen direkt in die Produktentwicklung ein und wurden im firmeneigenen Esports Science Lab perfektioniert.

In diesen hochmodernen Forschungseinrichtungen analysieren Ingenieure mithilfe von Motion-Tracking und EMG-Messungen (Elektromyografie) die exakten Bewegungen und Muskelbelastungen von Spielern. Ziel ist es, nicht nur optimale Ergonomie, sondern auch maximale Spielkontrolle zu ermöglichen. So entstanden unter anderem die innovativen Mausformen der DW Wireless-Serie, die auf individuelle Spielstile abgestimmt sind.