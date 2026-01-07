ZOWIE definiert Esport-Performance neu beim Budapest Major 2025

Im Rahmen des StarLadder Budapest Major 2025 lud ZOWIE ausgewählte Medienvertreter zu einer exklusiven Präsentation der neuen Produkte ein – mitten im Zentrum der internationalen Counter-Strike-Szene.
Präsentiert wurden vor Ort die neuesten ZOWIE-Produkte – allen voran das brandneue XL2586X+-Display. Dieser Bericht fasst unsere Eindrücke zusammen und erklärt, warum ZOWIE zurecht als einer der Marktführer im kompetitiven Gaming gilt.
XL2586X+: Der neue Goldstandard im E-Sport
ZOWIE präsentierte mit dem XL2586X+ sein neues Flaggschiff – ein Monitor, der konsequent auf die Bedürfnisse von Profispielern zugeschnitten ist. Mit einem beeindruckenden 600 Hz Fast-TN Panel und der neuesten DyAc 2-Technologie liefert der Monitor außergewöhnliche Bewegungsunschärfe-Reduktion und Reaktionsfähigkeit. Gerade in rasanten Titeln wie Counter-Strike 2 sorgt diese Kombination dafür, dass Spieler ihre Gegner schneller erkennen und präziser zielen können.
Ein weiteres Highlight: Der neu entwickelte Standfuß mit Kugellagermechanik ermöglicht ein reibungsloses, präzises Anpassen der Bildschirmhöhe – ein oft unterschätztes, aber entscheidendes Detail für Turnierspieler.
ZOWIEs Erfolgsformel: Wissenschaft trifft Spielgefühl
Seit mehr als 15 Jahren arbeitet ZOWIE eng mit professionellen Spielern zusammen – von Legenden wie HeatoN und SpawN bis hin zu aktuellen Größen wie donk. Diese Partnerschaften fließen direkt in die Produktentwicklung ein und wurden im firmeneigenen Esports Science Lab perfektioniert.
In diesen hochmodernen Forschungseinrichtungen analysieren Ingenieure mithilfe von Motion-Tracking und EMG-Messungen (Elektromyografie) die exakten Bewegungen und Muskelbelastungen von Spielern. Ziel ist es, nicht nur optimale Ergonomie, sondern auch maximale Spielkontrolle zu ermöglichen. So entstanden unter anderem die innovativen Mausformen der DW Wireless-Serie, die auf individuelle Spielstile abgestimmt sind.
Mäuse mit Köpfchen: DW-Serie für präzise Kontrolle
Mit sieben verschiedenen Formen – darunter die EC-DW mit ihrer ergonomisch abgerundeten Rückseite – setzt ZOWIE auch bei kabellosen Mäusen neue Maßstäbe. Jede Form wurde auf Basis realer Profispieler-Daten entwickelt und zielt darauf ab, Druckpunkte zu vermeiden und über längere Sessions hinweg stabile Kontrolle zu garantieren. Dank verbessertem Empfänger wird zudem die Signalstabilität erhöht, was Ruckler und Frame-Drops verhindert.
Vertrauen auf der großen Bühne – auch ohne Sponsoring
Dass ZOWIE die bevorzugte Wahl der Profis ist, belegen eindrucksvolle Zahlen: Laut ProSettings nutzen etwa 88 % der CS2-Profispieler ZOWIE-Monitore. Bei Valorant sind es immerhin rund 75 %.
Bemerkenswert: Selbst bei Events mit konkurrierenden Sponsoren werden oft umgelabelte ZOWIE-Displays eingesetzt – ein Vertrauensbeweis für Leistung und Verlässlichkeit.
Mit dem Motto „Level Up as One“ unterstreicht ZOWIE dieses Selbstverständnis: Es geht nicht nur um technische Überlegenheit, sondern auch um das gemeinsame Streben nach Perfektion – gemeinsam mit Spielern, Teams und Turnierveranstaltern.
Häufige Fragen – Exklusiv beantwortet
Wird ZOWIE künftig auf OLED setzen?
Nur wenn die Leistung stimmt. OLED wird erst integriert, wenn es klare Vorteile gegenüber dem bewährten Fast-TN bietet.
Wie sieht es mit ultraleichten Mäusen aus?
Leicht bedeutet nicht automatisch besser. Nur wenn der Performance-Gewinn messbar ist, wird ZOWIE leichtere Modelle einführen.
Kommt KI in der Entwicklung zum Einsatz?
Teilweise. KI hilft bei der Simulation von Casual-Spielverhalten, aber echte Profi-Intuition bleibt durch nichts ersetzbar.
FAZIT
Mit dem XL2586X+ und einer konsequent wissenschaftlich fundierten Entwicklungsphilosophie zeigt ZOWIE einmal mehr, warum es zur Speerspitze des kompetitiven Gamings gehört. Der Auftritt beim Budapest Major war nicht nur ein technisches Statement, sondern ein klares Bekenntnis zur E-Sport-Community: ZOWIE baut nicht einfach Hardware – ZOWIE baut Vertrauen.