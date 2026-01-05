Styx: Blades of Greed: Erstes Gameplay vorgestellt

NACON und Cyanide Studio präsentieren heute den ersten Gameplay-Trailer zu Styx: Blades of Greed. Mehr als acht Jahre nach seinem letzten Abenteuer kehrt der hinterhältigste aller Kobolde in einem Third-Person-Stealth-Spiel zurück, das am 19. Februar für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) erscheint.

Styx: Blades of Greed ist ein neues Abenteuer, in dem die Spieler*innen den Kontinent Iserian in seiner ganzen Vertikalität erkunden und ihre Feinde heimlich ausschalten können. Dank der Kräfte von Quartz und neuen Fortbewegungswerkzeugen ist Styx freier denn je. Stealth basiert in diesem Teil vor allem auf Kreativität und ermöglicht viel Freiheit bei der Herangehensweise, wobei jede Situation zu einem Spielfeld für Experimente wird. Es gibt mehr als nur einen Weg, eine Mission zu bewältigen: Die Spieler*innen können ihren eigenen Stealth-Stil entwickeln, um sich anzuschleichen, Fallen zu stellen und Feinde auszuschalten, ohne Spuren zu hinterlassen.

Styx verfügt nun über ein völlig neues Arsenal: Er kann die mysteriösen Kräfte von Quarz nutzen, um seine Feinde oder sogar die Zeit selbst zu kontrollieren. Außerdem verfügt er über neue Fortbewegungsmittel wie einen Gleiter, um durch die Luft zu schweben, oder Metallklauen, um Wände zu erklimmen. Dabei hilft außerdem ein Enterhaken, um sonst unzugängliche Bereiche zu erreichen. Durch Fertigkeitsbäume, die seine Kräfte und Werkzeuge verbessern, sowie Runen, die das Gameplay verändern, kann der beliebte Kobold vollständig angepasst werden.

Der Titel basiert auf der Unreal Engine 5 und bietet riesige vertikale Umgebungen, die frei erkundbar sind. Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie verwendet das Spiel eine Struktur im Metroidvania-Stil, die es ermöglicht, nach und nach zuvor unzugängliche Bereiche freizuschalten, wenn neue Fähigkeiten erworben werden.

Styx: Blades of Greed ist ein Stealth- und Action-Adventure-Spiel, das vom französischen Studio Cyanide entwickelt wurde und der dritte Teil der Styx-Reihe ist, die weltweit mehr als 2 Millionen Fans begeistern konnte. Das Spiel baut auf der bewährten Formel seiner Vorgänger auf und verfeinert sie, indem es Freiheit und Kreativität in den Mittelpunkt des Spielerlebnisses stellt. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Styx, einem gerissenen Kobold mit messerscharfem Verstand und einem wahren Meister der Tarnung. Ihr Ziel ist es, Quartz in die Hände zu bekommen, die wertvollste und gefährlichste Ressource in einer Welt, die am Rande eines Krieges zwischen Elfen, Menschen und Orks steht. Dank neuer Werkzeuge wie dem Enterhaken und dem Gleiter, sowie neuer Kräfte sind weitläufige vertikale Umgebungen frei erkundbar. Es gilt, dem Meister der Schatten dabei zu helfen, den Quarz zu stehlen und dabei die Fallen der Inquisition zu überlisten.

Styx: Blades of Greed wird am 19. Februar 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) erscheinen.