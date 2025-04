Den of Wolves: Neues Gameplay für den Techno Thriller-Heist-Shooter

Der schwedische Spieleentwickler 10 Chambers hat unbearbeitetes Gameplay-Material zu seinem kommenden Techno-Thriller-Koop-FPS Den of Wolves veröffentlicht.

Das Material zeigt eine intensive Schießerei in einer verlassenen Bank, die nun von der berüchtigten Jötunn Guard-Gang kontrolliert wird, sowie die bahnbrechende ‚Dive‘-Mechanik des Spiels, die die Spieler in surreale mentale Dimensionen versetzt.

In Midway City, wo der Titel spielt, ist die biologische Datenspeicherung nach verheerenden KI-gesteuerten Cyberangriffen in den 2030er Jahren, die die Weltwirtschaft fast zum Zusammenbruch brachten, entstanden. Als Reaktion darauf haben Unternehmen revolutionäre ‚Bio-Stashes‘ entwickelt – Datenspeichersysteme, die auf menschlichen neuronalen Mustern basieren, die sich grundlegend von herkömmlichen Netzwerken unterscheiden und somit für KI völlig unzugänglich sind.

„Wir nennen das Dive, wenn man eines dieser neuralen Netze hackt und in eine andere Dimension geschleudert wird, in der die Regeln nach Belieben gebogen werden können – und auch der Ort und die Umgebung“, sagt Ulf Andersson, Game Director. „In diesem speziellen Dive bewegt man sich in einer Weltraumumgebung, aber ein Dive kann überall stattfinden. Wir arbeiten zum Beispiel gerade an einem Dive in einem Horror-Setting, in einem norwegischen Wald, in dem man von Monstern gejagt wird.“

Den of Wolves erweitert das traditionelle Heist-Konzept weit über Banküberfälle hinaus. Als Auftragskriminelle auf dem Schlachtfeld von Midway City führen die Spieler Industriespionage durch, stehlen Prototypen, sabotieren Operationen und verüben Attentate – oder ‚unerlaubte Besorgungen‘, wie die Konzerne sie euphemistisch nennen.

Das Spiel befindet sich derzeit in aktiver Entwicklung und wird als Early Access auf Steam veröffentlicht werden. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben, da 10 Chambers Wert auf Qualität legt und nicht auf überstürzte Deadlines.

Den of Wolves kann bei Steam schon auf die Wishlist gesetzt werden. Weitere Informationen gibt es unter www.denofwolves.com.