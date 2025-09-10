VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Die nächste Nintendo Direct-Präsentation erscheint am Freitag, den 12.09

von Hannes Linsbauer0

Am Freitag, den 12. September, startet um 15:00 Uhr die neueste Nintendo Direct-Präsentation. In den etwa 60 Minuten stehen Spiele im Fokus, die demnächst für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen.

Der deutschsprachige Livestream kann auf der Nintendo Direct-Webseite oder auf dem YouTube-Kanal von Nintendo mitverfolgt werden.

 

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Demo von Tormented Souls 2 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich

Hannes Linsbauer

Borderlands 4 erscheint mit DLSS 4 und neuer GeForce Game Ready-Treiber

Hannes Linsbauer

Bungie enthüllt Destiny 2: Renegades, eine von Star Wars inspirierte Erweiterung

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link