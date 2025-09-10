Demo von Tormented Souls 2 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich

Konsolenspieler können jetzt einen Vorgeschmack auf das Grauen von Tormented Souls 2 bekommen: Ab sofort ist die Demo des Survival-Horror-Titels im Stil klassischer Genregrößen auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

PlayStation 5-Besitzer können zudem die digitale Version im PlayStation Store vorbestellen und erhalten vor der offiziellen Veröffentlichung am 23. Oktober 2025 einen Rabatt von 10 Prozent.

Was ist in der Demo enthalten?

Die Demoversion bietet etwa 60–80 Minuten Gameplay und beginnt mit der Ankunft der Schwestern Caroline und Anna im zur Klinik umfunktionierten Kloster in Villa Hess. Begrüßt werden sie von Schwester Angelica, einem Mitglied der geheimnisvollen Schwesterngemeinschaft. Zunächst fühlen sich die beiden sicher – doch in der Nacht offenbart die Matriarchin der Gemeinschaft, Mutter Lucia, ihren Plan: Sie will die Zwillinge gefangen nehmen, um das finstere Werk ihres Großvaters Noah fortzusetzen. Nachdem Anna verschwindet, erwacht Caroline desorientiert in der Krankenstation des Klosters… Ab diesem Punkt übernehmen die Spieler die direkte Kontrolle.

Im Laufe der Demo erhalten die Spieler:innen die Gelegenheit, die Kernmechaniken des Spiels kennenzulernen, während sie einen Abschnitt des ersten Hauptschauplatzes, des Klosters, erkunden. Während Caroline tiefer in die düstere Anlage vordringt, findet sie ihr treues Feuerzeug und ihre Nagelpistole wieder – unerlässliche Werkzeuge, um sich gegen die grauenhaften Kreaturen zur Wehr zu setzen, die sie umzingeln. Aber es geht nicht nur ums Kämpfen! Das Team von Dual Effect hat auch eine Reihe kniffliger Rätsel eingebaut, die den Spieler:innen direkt zu Anfang einiges abverlangen werden!

Die Tormented Souls 2 Demo für PlayStation 5: http://bit.ly/3V8zlTH

Die Tormented Souls 2 Demo für Xbox Series X|S: http://bit.ly/42g5Umw