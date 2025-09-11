Katanaut im Test

Blutige Säuberungsaktion

Die Handlung spielt auf einer riesigen Raumstation mit ursprünglich Millionen von Bewohnern, die von Zombies überrannt wurde. Ihr seit Naut, ein Söldner der mit seinen beiden Kollegen Carver und Nox zur Station kommt. Mehr Details erfahrt ihr erst während dem Spiel, wo mehrere längere Zwischensequenzen (die auch übersprungen werden können) die Story erläutern. Mit dem Schwert in der Hand tötet ihr die Monster und verbessert euren Charakter kontinuierlich. Ihr schaltet immer mehr Fähigkeiten frei, findet Implantate zur Verbesserung, schaltet bestimmte Perks frei. Natürlich ändern sich auch eure Waffen – euer Schwert (Flash Fang) und eure Pistole sind bald nicht die einzigen zur Verfügung stehenden Waffen. Euer Charakter kann gleichzeitig zwei Skills ausgerüstet haben – da gibt es so nützliche Fähigkeiten wie die Zeit verlangsamen, einen Orb, der euch permanent begleitet und bei Kontakt mit Feinden detoniert, oder einen Angriff, der einen Wirbelwind erzeugt. Wenn ihr den Skill während einem Run noch einmal findet, könnt ihr den bereits bestehenden Skill verbessern.

Bei den Kämpfen spritzt das Pixelblut eurer Feinde. Nachdem das Spiel in 2D ist, kommt es schnell einmal vor, dass man vor lauter herumspritzendem Blut nicht mehr viel sieht. Das erschwert es, den Standort der Gegner zu erkennen und auch zu sehen, ob sie gerade einen Angriff vorbereiten. Kurz – die Kämpfe sind teilweise recht chaotisch. Vor lauter Blut seht ihr auch die herumliegenden nützlichen Gegenstände nur schwer.

Ihr könnt (doppel-)springen, dashen, mit dem Schwert zuschlagen und mit eurer Pistole schießen. Fügt euren Feinden mit dem Schwert Schaden zu, um eure Pistole zu laden. Oder ihr findet Munition in Kisten, das funktioniert auch und ist realistischer. Mit dem üblichen Walljump (links/rechts) könnt ihr euch enge Schächte nach oben bewegen. Verlorene Lebenspunkte stellt ihr mit einer Injektion wieder her. Wenn ihr aber alle eure Lebenspunkte verloren habt, werdet ihr wieder in den Hub befördert. Dort finden sich eure Verbündeten – beispielsweise der Keeper, der sämtliche von euch gefundenen Erinnerungsfragmente aufbewahrt (Skills, Perks, Waffen und Implantate), der Specialist, der eure Figur permanent verbessern kann, oder eine Katze, die ihr streicheln könnt. Beim Weaver könnt ihr euch ein neues Implantat einsetzen lassen, Captain Chop führt das Bestiarium. Nox ist manchmal anwesend und gibt euch eine neue Fernkampfwaffe.