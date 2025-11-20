Die Schlacht um Kreta beginnt: Erster Commandos: Origins-DLC

Befehle erhalten! Shadows over Crete, der erste DLC für das Echtzeit-Taktik-Schleichspiel Commandos: Origins, ist für PC (Steam, Epic Games), Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox One und PlayStation®4|5 erhältlich.
Im neuen DLC operiert die Commandos-Einheit hinter feindlichen Linien nach der deutschen Invasion Kretas im Mai 1941 und unterstützt den furchtlosen kretischen Widerstand unter der Führung der entschlossenen und loyalen Eleni Andris. In einer spannenden Kampagne mit vier Missionen voller Sabotage, Spionage und Guerillakämpfe treffen der Green Beret und sein Team auf einen extrem wachsamen neuen Gegner, den deutschen Fallschirmjäger, erkunden Küstendörfer, antike Ruinen und befestigte Inseln und stellen ihr Können in Tarnung und Strategie auf eine harte Probe.
Features
- Commandos: Origins – Shadows over Crete liefert eine umfassende, vollvertonte Kampagne mit 4 Missionen, basierend auf den Ereignissen nach der Operation Merkur. Bei der Invasion von Kreta durch die Luftwaffe erlitten die Alliierten eine vernichtende Niederlage und die Insel war zerstört und unter deutscher Besatzung.
- Für ihre Einsätze berühmt, wird die Elite-Truppe der Commandos gerufen, wenn alle anderen Mittel versagt haben. So werden sie auf die Insel gesendet um den Kretischen Widerstand, unter der Führung der furchtlosen Eleni Andris, mit Guerilla Missionen gegen die Besatzer zu unterstützen.
- Die neue Kampagnen-Karte versetzt Spieler:innen in die sonnendurchflutete Landschaft der Aegis und zeigt die Insel, ihre paradiesischen Küsten und charakteristischen Gebäude, mit hohem Detailreichtum.
- Die Commandos stehen einem neuen Feind gegenüber: Die Einheiten der deutschen Fallschirmjäger sind extrem wachsam und werden als schnelle Eingreiftruppe eingesetzt, wenn die Besatzer Verstärkung anfordern. Soldaten werden alle ihre Fähigkeiten brauchen, um unbemerkt an ihnen vorbeizukommen.