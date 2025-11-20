Ghost of Yōtei – Neues Spiel+ ab 24. November

Ghost of Yōtei von Sucker Punch Productions erhält am 24. November per kostenlosem Patch einen Neues Spiel+-Modus sowie weitere neue Features.

Am 2. Oktober erschien Ghost of Yōtei weltweit exklusiv für PlayStation 5. In dem von Sucker Punch Productions entwickelten Open-World-Action-Adventure durchstreift Protagonistin Atsu die malerischen und rauen Landschaften Ezos, um die sogenannten Yōtei-Sechs aufzuspüren, die einst ihre Familie ermordeten.

Am 24. November erhält der Titel nun per kostenlosem Patch* ein Inhalts-Update, das unter anderem den von Fans ersehnten Neues Spiel+-Modus enthält. Neues Spiel+ wird nach Abschluss der Hauptstory freigeschaltet und bietet Spielern die Möglichkeit, mit sämtlichen erspielten Waffen und Skills erneut in Atsus Abenteuer zu starten.

Zudem fügt der Modus neue härtere Schwierigkeitsoptionen, zwei neue Trophäen und eine neue Währung namens Geistblumen hinzu. Geistblumen können bei einem Händler gegen mehr als 30 neue kosmetische Objekte, darunter neue Rüstungssets, Waffenfarben und Talismane, eingetauscht werden. Darüber hinaus können Spieler für bestehende Rüstungssets und Waffen eine zusätzliche Stufe an Verbesserungen verdienen.

Neben Neues Spiel+ werden Ghost of Yōtei mit dem Patch auch weitere Inhalte wie eine neue Statistikanzeige, Fotomodus-Features sowie weitere Barrierefreiheitsoptionen hinzugefügt.

Eine detaillierte Auflistung der per Patch hinzukommenden Features für Ghost of Yōtei bietet der PlayStation.Blog.

*Mit Patch 1.100.000 verfügbar. Es sind eine Internetverbindung, ein Konto für PlayStation und das Spiel Ghost of Yōtei erforderlich.