Die Switch 2 Spiele, die 2025 jeder herunterlädt

Nintendo-Spiele sind nach wie vor ein Garant für hohe Verkaufszahlen. In Japan hat sich Mario Kart World fast 1,3 Millionen Mal verkauft, die Spielkonsole selbst hatte nur vier Tage nach Erscheinen über 3,5 Millionen Mal Abnehmer gefunden. Angesichts solcher Zahlen ist Nintendo bemüht, den Hype aufrechtzuerhalten. Worauf können sich Fans von Donkey Kong, Zelda und Metroid im Spielejahr 2025 gefasst machen?

Mario Kart World: Erstmals offene Spielwelt

Mario Kart World war am 5. Juni 2025 der einzige Launch-Titel, der aus der Feder von Nintendo stammt. Erstmals hat der Kart-Racer eine Open World verpasst bekommen. Abseits der Rennen lässt sich die Spielwelt erkunden. Es gilt Geheimnisse zu lüften, Herausforderungen zu bestehen und Outfits freizuschalten. Während der Rennen können die Fahrer Wandsprünge vollführen oder wie in Tony Hawk’s Pro Skater auf Geländern grinden, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Bis zu 24 Fahrer befinden sich gleichzeitig auf der Strecke. Die Knockout Tour ist ein neuer Spielmodus, der an Kontrollpunkten die langsamsten Spieler aussortiert. Strecken sind im neuen Serienteil miteinander verbunden. Auf diese Weise gleicht kein Rennen dem vorherigen. Definitiv zu erwähnen ist der Soundtrack, der über 200 Songs erklingen und Erinnerungen an andere Spiele aufflammen lässt.

Donkey Kong Bananza: Erster 3D-Ausflug nach 1999

Mit Donkey Kong Bananza spendiert Nintendo dem wohl bekanntesten Affen der Videospielwelt einen neuen 3D-Ableger. Zum ersten Mal nach Donkey Kong 64 auf dem Nintendo 64. Zum Zeitpunkt dieses Artikels ist der Plattformer zwar noch nicht erschienen. Doch die Fachpresse hat bereits Testberichte veröffentlicht. Bei Metacritic erreicht Bananza nach 83 Reviews 91 Punkte.

Was Donkey Kong Bananza besonders macht, ist die zerstörbare Spielwelt. Donkey Kong ist imstande, dem Boden Felsen zu entreißen und Tunnel zu graben, wie es ihm gefällt. Durch diese Bewegungsmöglichkeiten lassen sich geheime Bereiche auf eine neue Weise entdecken.

Allem Anschein nach soll Bananza einen leichten Schwierigkeitsgrad haben und sehr zugänglich sein. Dies dürfte alteingesessene Fans überraschen, die sich zurückerinnern, wie schwierig es war, Donkey Kong Country 1, 2 und 3 auf dem SNES zu komplettieren. Allerdings soll es auch für Hardcore-Gamer Herausforderungen geben. Zu einer Abwertung hat die schwankende Framerate geführt. Aufgrund der Zerstörbarkeit sind Leistungseinbußen hinzunehmen, in diesem Punkt hat Nintendo den Spielspaß für wichtiger befunden.

GameCube: Wind Waker, F-Zero und Soul Calibur II

Mit einer Online-Mitgliedschaft lassen sich auf der Nintendo Switch Spiele emulieren, die damals fürs NES und SNES, den Game Boy (Color / Advance) oder Nintendo 64 herausgekommen sind. Mit der Switch 2 hat Nintendo den Katalog erstmals um GameCube-Spiele erweitert. Zum Start waren The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX und Soul Calibur II verfügbar, im Folgemonat wurde Super Mario Strikers hinzugefügt. Unter anderem mit Fire Emblem: Path of Radiance, Pokémon Colosseum und Super Mario Sunshine stehen die kommenden Titel in den Startlöchern.

Die neue GameCube-Emulation bedeutet nicht, dass Nintendo den älteren Plattformen keine Updates mehr spendiert. Zum Beispiel wird bis heute auf einen Release der roten und blauen Pokémon-Edition gewartet. Berüchtigt waren die damaligen Serienteile für ihre Spielhalle, in der Spielautomaten zugänglich waren. Gewonnene Münzen ließen sich am Schalter gegen Pokémon und Items eintauschen. Wer sich auf ein Wiederaufleben des Casinos vorbereiten will, kann Slots und andere Spiele sicher im OnlineCasino.at ausprobieren.

Aus Alt mach Neu: Updates zu Switch-Klassikern

Die Switch 2 ist abwärtskompatibel, spielt also die meisten Titel der Vorgänger-Heimkonsole mühelos ab. Zusätzlich hat Nintendo älteren Titeln wie Captain Toad: Treasure Tracker, Pokémon Karmesin und Purpur oder Super Mario Odyssey kostenlose Updates spendiert. Prinzipiell sollten viele Switch-Spiele von der erstarkten Hardware profitieren. Titel, die vorher etwa Probleme mit stabilen 30 FPS hatten, könnten nun anstandslos laufen.

Das Gacha-Spiel Genshin Impact war bereits 2020 für die Nintendo Switch angekündigt worden. Doch bis heute ist kein Release erfolgt, wohl aufgrund der schwächelnden Hardware. Ob für die Switch 2 ein neuer Versuch gewagt wird, hat Entwickler miHoYo noch nicht offengelegt.

The Legend of Zelda: Endlich mit 60 FPS

Neben den erwähnten kostenlosen Updates hat Nintendo kostenpflichtige Upgrades geplant. The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom haben beide Upgrades für jeweils 9,99 € erhalten. Hierdurch wird die Bildschirmauflösung verbessert, die Framerate erhöht sich auf flüssige 60 Bilder pro Sekunde. Wer ein Abo für Nintendo Switch Online abgeschlossen hat, kann das Upgrade ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

Metroid Prime 4: Release noch für 2025 geplant

Fürs dritte oder vierte Quartal 2025 wird der Release von Metroid Prime 4: Beyond anvisiert. Dieser Titel soll auch für Nintendo Switch erscheinen, bietet auf der Switch 2 aber das insgesamt bessere Spielerlebnis.

Was bekannt ist: Samus verschlägt es auf den Planeten Viewros, der an einen naturbelassenen Dschungel erinnert. Alsbald trifft die Kopfgeldjägerin auf eigenartige Kreaturen, die ihr feindlich gesinnt sind. Mit der Zeit erlangt Samus Psy-Fähigkeiten, mit denen sie etwa Rätsel löst oder die Flugbahn von Geschossen kontrolliert. Der Scharfschütze Sylux ist in diesem Abenteuer ihr erbitterter Widersacher.

Fazit

Obwohl die Anzahl der Starttitel eher bescheiden war, hatte sich die Nintendo Switch 2 wenige Tage nach Veröffentlichung bereits millionenfach verkauft. Mit Donkey Kong Bananza und dem ersehnten Release Metroid Prime 4: Beyond hat Nintendo einige vielversprechende Games nachgeschoben. Auch die GameCube-Spiele und Upgrades zu früheren Spielen sprechen für den Kauf der neuen Spielkonsole.