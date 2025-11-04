DLSS 4 für FINAL FANTASY VII REBIRTH und neuer GeForce Game Ready-Treiber

FINAL FANTASY VII REBIRTH wird diese Woche mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation erweitert. Deathground ist ebenfalls ab sofort mit DLSS 4 erhältlich und The Last Caretaker erscheint diese Woche mit der leistungssteigernden DLSS 4-Technologie.

Darüber hinaus erscheint Europa Universalis V heute mit DLSS Super Resolution und Wreckreation ist ab sofort mit DLSS Super Resolution verfügbar.

Außerdem gibt es einen neuen GeForce Game Ready-Treiber, der das System für Activisions Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana und Europa Universalis V bereit macht. Einfach über den Reiter „Treiber“ in der NVIDIA-App oder auf GeForce.com herunterladen und installieren.

Diese Titel erhalten RTX-Unterstützung:

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog.