Europa Universalis V jetzt erhältlich

Europa Universalis V, eine umfassende Überarbeitung des legendären historischen Grand-Strategy-Spiels von Paradox Interactive, ist jetzt erhältlich.

Europa Universalis V ist da – und hebt historische Grand-Strategy auf ein neues Level. Paradox Interactive schickt Spielerinnen und Spieler erneut auf eine Zeitreise vom späten Mittelalter bis zum Beginn des viktorianischen Zeitalters, diesmal mit deutlich mehr Tiefgang im sozialen, politischen und wirtschaftlichen Gefüge.

Die Entwickler haben die Weltkarte sorgfältig überarbeitet und mit einer Vielzahl historischer Details ausgestattet. Hunderte Nationen – von der Yuán-Dynastie über italienische Stadtstaaten bis zu feudalen Clans in Japan – stehen bereit, ihre Geschichte neu zu schreiben. Historische Ereignisse wie der Hundertjährige Krieg oder die Reformation prägen den Lauf der Partie, können aber durch kluge Entscheidungen auch völlig neue Wege einschlagen. Was wäre, wenn England den Kontinent beherrscht hätte? Oder China ein Seeimperium geworden wäre? Alternativszenarien sind ausdrücklich erwünscht.

Eine der größten Neuerungen ist der neue Fokus auf die Gesellschaft selbst. Versorgung, Klassen, Religionen und kulturelle Gruppen spielen stärker als je zuvor hinein: Die Bevölkerung will ernährt und mit Gütern versorgt werden, Stände ringen um Macht, und Konflikte entstehen dort, wo Interessen kollidieren. Wer geschickt Privilegien verteilt und diplomatisch taktiert, verhindert einen inneren Kollaps – oder nutzt Instabilität für den eigenen Vorteil.

Auch das Militärsystem wurde grundlegend erneuert. Von Söldnern und Wehrpflichtigen über die Bildung stehender Heere bis hin zu uneinnehmbaren Festungen entwickelt sich das Militär stetig weiter. Gleichzeitig wird Diplomatie zum scharfen Schwert: Allianzen, dynastische Verflechtungen, Drohungen und Gefälligkeiten bestimmen das große politische Schachspiel, in dem Interessen mehr zählen als Freundschaften.

Wirtschaftlich setzt Europa Universalis V auf das bisher komplexeste Handelssystem der Serie. Dutzende Rohstoffe, Feldfrüchte und Luxusgüter verändern die Landkarte, während Spieler Handelswege erschließen, Märkte aufbauen und Ressourcen handeln. Investitionen in Ernährung und Infrastruktur stärken die Bevölkerung, Überschüsse können gewinnbringend exportiert werden.

Auch gesellschaftlich lassen sich Staaten formen wie nie zuvor: Zentralisierung, religiöse Toleranz, militärische Ausrichtung – Werte und Ideale verändern sich im Laufe der Zeit und geben langfristigen Entscheidungen Gewicht. Zum ersten Mal sehen Spieler, wie Kulturen und Religionen direkt auf der Karte sichtbar werden – und wie sich ihre Politik auf diese Menschen auswirkt.

Europa Universalis V ist ab sofort erhältlich und kostet 59,99 Euro. Die Premium Edition mit zwei Chronicle-Packs, einem Immersion-Pack sowie kosmetischen Bonusinhalten liegt bei 84,99 Euro.

Die Weltgeschichte wartet – aber nur du bestimmst, wie sie sich entfaltet.