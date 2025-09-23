Embark Studios kündigt Server Slam für ARC Raiders an – Start am 17. Oktober

Embark Studios ruft alle Raider auf, sich bei einem zeitlich begrenzten Server Slam vom 17. bis 19. Oktober der tödlichen Zukunft der Erde im kommenden Extraktionsabenteuer ARC Raiders zu stellen.

Vor dem Start des Spiels am 30. Oktober können Fans ins Spiel einsteigen, sich ausrüsten und in der weitläufigen PvPvE-Sandbox auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und Epic Game Store um wertvolle Beute kämpfen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen zu den Vorbestellungen sind auf der offiziellen Webseite zu finden.

Der ARC Raiders Server Slam ist ab 17. Oktober weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und Epic Game Store verfügbar, ohne dass eine Voranmeldung erforderlich ist. ARC Raiders lädt die Spieler ein, erneut auf die Karte „Dam Battlegrounds“ zurückzukehren, um dort zu raiden und vor dem Start Elemente des Fortschritts-, Handwerks- und Questsystems zu erleben. Als Dankeschön für die Teilnahme erhalten die Spieler eine exklusive kosmetische Belohnung in Form eines Rucksacks, der beim Kauf des vollständigen Spiels zum Start freigeschaltet wird. Dies ist eine Chance für alle, Freunde mitzubringen, sich zu einem Team zusammenzuschließen und ein einzigartiges Andenken im Spiel zu verdienen. Die während des Server Slam erzielten Fortschritte werden beim Start des Spiels nicht übernommen.

„Wir freuen uns, Raiders beim Server Slam willkommen zu heißen – hier werden wir ARC Raiders vor dem offiziellen Start auf Herz und Nieren prüfen. Unser Ziel ist einfach: Wir möchten sicherstellen, dass am 30. Oktober, wenn die Server live gehen, jeder Spieler das Spiel genau so erlebt, wie wir es uns vorgestellt haben – ausgefeilt, ausgewogen und bereit für Action. Danke, dass ihr dabei seid – lasst uns bereit machen für den Start“, sagt Aleksander Grøndal, Executive Producer, Embark Studios.

enlist. resist.

Spieler können ARC Raiders ab sofort vorbestellen, um am ersten Tag startklar zu sein. Vorbestellungen der Standard- und Deluxe-Edition schalten beim Start das Lucky Duck-Bundle frei. Das Lucky Duck-Bundle enthält die exklusiven Vorbestellungsartikel „Hatchling Backpack“ und „Golden Rubber Duck Backpack Charm“. Vorbestellungen der Deluxe-Edition enthalten den Astro Bundle-Bonus sowie alle Inhalte des Basisspiels. Das Astro Bundle enthält das exklusive Legendary G-Suit-Outfit sowie Farbvarianten und einen zusätzlichen exklusiven Rucksack und Aufsatz, mit denen Raider stilvoll in den Kampf gegen mechanisierte Bedrohungen oder gegnerische Raider starten können. Die Deluxe Edition bietet Spielern noch mehr Möglichkeiten, ihren Raider anzupassen, darunter zusätzliche Startinhalte wie das Valente Legendary Outfit, einen exklusiven Rucksack, einen Aufsatz und zusätzliche kosmetische Gegenstände.

Vollständige Liste der Vorbestellungs- und Deluxe-Edition-Artikel:

Inhalte der Deluxe Edition Legendary Outfit: Valente Legendary + color variants Backpack: Pathfinder Backpack Attachment: Blanket Roll Face Cosmetic: Lip Scar Skin: Cowboy Scrappy Emote: Finger Gun: Rapid Fire 2,400 Raider Tokens + Lucky Duck Bundle Pre-Order Bonus + Astro Bundle Pre-Order Bonus

Deluxe Edition Vorbesteller-Bonus: Astro Bundle Legendary Outfit: G-Suit + color variants Backpack: Salvager Backpack Attachment: Spaceship Souvenir

Standard & Deluxe Edition Vorbesteller-Bonus: Lucky Duck Bundle Backpack: Hatchling Backpack Charm: Golden Rubber Duck



Sowohl die Standard- als auch die Deluxe-Edition können ab heute im PlayStation Store, Microsoft Store, bei Steam und im Epic Games Store vorbestellt werden.

In ARC Raiders schlüpfen die Spieler in die Rolle von Raidern – skrupellosen Revolverhelden, die sich durch eine zerfallende Welt voller tödlicher ARC-Maschinen, rivalisierender Raider und der allgegenwärtigen Gefahr von Hinterhalten kämpfen. In spannungsgeladenen Kämpfen und einer weitläufigen Welt voller Geheimnisse und Möglichkeiten plündern die Spieler die tödliche Oberfläche, um sich in der unterirdischen Nachbarschaft von Speranza ein Zuhause aufzubauen.

Egal, ob die Spieler seit langem Fan von Extraktion- und Survival Games mit hohem Einsatz sind oder neu in dieses Genre einsteigen: ARC Raiders lädt sie ein, ihren eigenen Weg, ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Schicksal zu gestalten – als Teil eines Teams oder als einzelner Raider.

ARC Raiders erscheint am 30. Oktober 2025 für PC über den Epic Games Store und Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und als Cloud-Streaming über Nvidia GeForce NOW. Weitere Informationen gibt es unter unter https://arcraiders.com/, auf Discord sowie über @arcraidersgame auf X (ehemals Twitter) und YouTube.