Sennheiser HD 550 Kopfhörer und HD 500 BAM Mikrofon im Test

HD 550 – Ein Gaming Headset für Audiophile

Der Sennheiser HD 550 ist kein typisches Gaming Headset. Wer sich auf blinkende LEDs steht, muss wo anders weitersuchen. Ich mag die LEDs zwar, aber gerade am Kopfhörer sind sie dann doch eher überflüssig, die sieht nur euer Nachbar und nicht ihr selbst. Was der Sennheiser HD 550 auch nicht bietet, ist eine drahtlose Übertragung. Kein Bluetooth, kein eigenes USB-Dongle, und natürlich auch keinen fix eingebauten Akku, der regelmäßig aufgeladen werden muss und spätestens nach ein paar Jahren den Geist aufgibt und euren Kopfhörer in Sondermüll verwandelt. Der Sennheiser HD 550 kann nur per Kabel verbunden werden. Das ist zwar ein wenig fummeliger, aber natürlich die bevorzugte Übertragungsart für exzellente und unterbrechungsfreie Tonqualität. Und genau das ist das Haupt-Argument für den Sennheiser HD 550 – perfekte Tonqualität.

Der HD 550 Kopfhörer ist genau das – ein Kopfhörer. Er wird mit einem 3,5 mm Klinkenkabel geliefert, dazu gibt es noch einen Adapter auf 6,3 mm für den Anschluss an einen Verstärker (oder sonstiges höherwertigeres Gerät – Gaming-PCs oder Konsolen haben solche Anschlüsse normalerweise nicht). Das Kabel ist mit knapp 1,90 m ausreichend lang und die vergoldeten Stecker sind qualitativ hochwertig ausgeführt. Sonst findet sich nur noch eine Kordelzugtasche in der Verpackung. Wer nur alleine spielt, braucht auch nicht mehr, wer jedoch mit Freunden oder Fremden während dem Spielen reden will, benötigt noch ein extra Mikrofon.