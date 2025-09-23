Sennheiser HD 550 Kopfhörer und HD 500 BAM Mikrofon im Test

Ein Gaming Headset von der ja doch eher für Profi-Equipment bekannten deutschen Firma Sennheiser? Die Sennheiser HD 550 Kopfhörer in Kombination mit dem HD 500 BAM Mikrofon richtet sich, auch, an Gamer. Das klingt doch schon einmal gut!
Sennheiser ist jetzt nicht unbedingt die erste Marke, an die ich bei Gaming-Kopfhörer denke. Ich kenne Sennheiser-Kopfhörer von meiner Zeit als Privatpilot – da waren Sennheiser-Kopfhörer die erste Wahl. Leider haben die auch einen eigenen Anschluss gehabt und ich konnte sie damals nicht außerhalb des Flugzeugs weiterverwenden. Sennheiser ist auch eine der Top-Marken im Musikstudio-Bereich. Nachdem ich die neuen Kopfhörer bekommen habe und sie am Tisch gelegen sind, hat ein Besucher in meinem Büro gleich gefragt, ob wir jetzt auch Tonaufnahmen machen. Er kennt Sennheiser aus dem Aufnahmestudio.
Wir haben von Sennheiser einen HD 550 Kopfhörer und ein extra zu erwerbendes HD 500 BAM Microphon zur Verfügung gestellt bekommen. Mal sehen, wie gut sich dieses Gespann für das Gamen eignet.
Technische Daten HD 550 Kopfhörer
- Kabellänge: 1.8 m
- Ohrkopplung: Over ear
- Ohrpolstermaterial: Synthetisches Velours
- Frequenzgang: 6 Hz bis 39,5 kHz
- Nennimpedanz: 150 Ω
- Schalldruckpegel (SPL): 106,7 dB / 1 V RMS
- THD, Klirrfaktor: <0,2 % (1 kHz / 90 dB SPL)
- Wandlerprinzip (Kopfhörer): dynamisch, offen
- Gewicht: 237 Gramm
- Preis: € 299,90.-
Features HD 500 BAM Microfon
- Das hochwertige 10-mm-Kondensatormikrofon sorgt dafür, dass du jederzeit klar und deutlich zu hören bist
- Für Sprachübertragung optimierte Richtcharakteristik (Niere) reduziert Hintergrundgeräusche
- Im Kabel integrierter Lautstärkeregelung und Stummschaltung
- Das 1,50 m lange Kabel sorgt für Bewegungsfreiheit
- Kann per 3,5-mm-Klinkenstecker an Computer, Spielkonsolen, PCs und Tablets angeschlossen werden
- Y-Adapter für Verwendung am PC und 2 zusätzliche Popschutz-Aufsätze aus Schaumstoff im Lieferumfang enthalten
- Preis: € 49,90.-
HD 550 – Ein Gaming Headset für Audiophile
Der Sennheiser HD 550 ist kein typisches Gaming Headset. Wer sich auf blinkende LEDs steht, muss wo anders weitersuchen. Ich mag die LEDs zwar, aber gerade am Kopfhörer sind sie dann doch eher überflüssig, die sieht nur euer Nachbar und nicht ihr selbst. Was der Sennheiser HD 550 auch nicht bietet, ist eine drahtlose Übertragung. Kein Bluetooth, kein eigenes USB-Dongle, und natürlich auch keinen fix eingebauten Akku, der regelmäßig aufgeladen werden muss und spätestens nach ein paar Jahren den Geist aufgibt und euren Kopfhörer in Sondermüll verwandelt. Der Sennheiser HD 550 kann nur per Kabel verbunden werden. Das ist zwar ein wenig fummeliger, aber natürlich die bevorzugte Übertragungsart für exzellente und unterbrechungsfreie Tonqualität. Und genau das ist das Haupt-Argument für den Sennheiser HD 550 – perfekte Tonqualität.
Der HD 550 Kopfhörer ist genau das – ein Kopfhörer. Er wird mit einem 3,5 mm Klinkenkabel geliefert, dazu gibt es noch einen Adapter auf 6,3 mm für den Anschluss an einen Verstärker (oder sonstiges höherwertigeres Gerät – Gaming-PCs oder Konsolen haben solche Anschlüsse normalerweise nicht). Das Kabel ist mit knapp 1,90 m ausreichend lang und die vergoldeten Stecker sind qualitativ hochwertig ausgeführt. Sonst findet sich nur noch eine Kordelzugtasche in der Verpackung. Wer nur alleine spielt, braucht auch nicht mehr, wer jedoch mit Freunden oder Fremden während dem Spielen reden will, benötigt noch ein extra Mikrofon.
Open-back
Gaming Headsets helfen euch dabei, tief in die Spielwelt einzutauchen. Gute Over-Ear Kopfhörer umschließen das komplette Ohr, was Außengeräusche dämmt & für imposanten Klang sorgt – perfekt um bei einem Horrorspiel um Mitternacht fast einen Herzinfarkt zu bekommen. Ich hasse Spiele wie Dead Space, btw. Anyway, wenn euch bei Verwendung so eines Headsets eine Einbrecherbande hinter eurem Rücken gerade die Wohnung ausräumt, bekommt ihr das nicht mit. Wenn eure Freundin mit euch redet oder der Postbote klingelt, auch nicht. Ich liebe solche Kopfhörer – aber ideal sind sie nicht in jeder Situation.
Der Sennheiser HD 550 verfolgt mit Open Back ein anderes Konzept – hier bekommt ihr nämlich ziemlich gut mit, was sich um euch herum so (akustisch) abspielt. Open-back, also offene Kopfhörer, ermöglichen im Wesentlichen das Entweichen von Luft, die Ohrmuscheln sind nach außen nicht geschlossen. Dieser Unterschied zu geschlossenen Kopfhörern mag unbedeutend erscheinen, hat aber einen enormen Einfluss auf den Klang. Außerdem tragt es sich angenehmer als geschlossene Kopfhörer. Open Back wird im Tonstudio verwendet, macht aber auch beim Spielen durchaus Sinn. Sofern ihr in einer halbwegs geräuscharmen Umgebung spielt, stört es ja nicht, wenn ihr auch von der Welt um euch herum etwas mitbekommt – sollte sich da eben doch etwas tun. Ich bin irgendwie entspannter, wenn ich das Telefon, die Türklingel oder den übergehenden Kochtopf im Bedarfsfall höre, während ich spiele. Und das bekommt ihr mit dem Sennheiser HD 550 – eine spitzenmäßige Klangqualität im Spiel und dennoch auch alle Nebengeräusche eurer Umgebung. Ein Gespräch mit eurer neben euch sitzenden Tochter während dem Spiel zu führen ist damit kein Problem.
HD 500 BAM – Ein Mikrofon für die perfekte Kommunikation
Das HD 500 BAM Mikrofon ist ein an den Kopfhörer anstelle des Audiokabels anschließbares Mikrofon – ein Add-on Boom Arm Microphone. Es wird auf der einen Seite an den Kopfhörer, und auf der anderen Seite mit einem 1,5 m langen Kabel über einen 3,5 mm Klinkenstecker an euren PC/eure Spielkonsole/den Gamecontroller/das Handy angeschlossen. Sollte euer PC einen eigenen Anschluss für den Toneingang und das Mikrofon haben, liegt auch ein passendes Y-Adapterkabel bei. Der Schwanenhals-Mikrofonarm kann weiter weg oder näher heranbewegt werden – ihr könnt als wählen, ob eure Spielpartner euer Röcheln in weiter Entfernung hören oder ihr eine ASMR Liveshow abziehen wollt. In der Packung liegen übrigens zwei Austausch Mikrofon-Windschirme (Schaum-Abdeckungen) bei, damit ihr das edle Teil nicht zu sehr „ansabbert“. Im Kabel integriert ist ein Mute-Schalter, um eure Tonübertragung zu unterbrechen (= euch stumm zu schalten). Den empfangenen Ton könnt ihr mit einem daneben befindlichen Drehregler stufenlos lauter oder leiser stellen. Das Mikrofon passt natürlich nicht nur für den HD 550 Kopfhörer, sondern ist auch mit einigen weiteren Modellen von Sennheiser (zB. HD 505, 560S, 569, 599, 620S) kompatibel.
Zusammenfassung
FAZIT
Der Sennheiser HD 550 Kopfhörer bietet ein Klangerlebnis in Studioqualität. Höhen und Tiefen werden spitzenmäßig übertragen. Damit können viele Konkurrenzprodukte auch in einer vergleichbaren Preiskategorie nicht mithalten. Hier merkt man, dass Sennheiser eine Firma mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich von hochwertigen Kopfhörern ist, die zu Recht einen tollen Ruf unter Musikliebhaber hat. Dank der Open-Back Bauweise werden Geräusche von außen jedoch nicht gedämpft – der Sennheiser HD 550 eignet sich daher nicht in lauten Umgebungen (außer ihr wollt alle Umgebungsgeräusche auch tatsächlich mitbekommen). LED-Lichter, drahtlose Übertragung und ein eingebautes Mikrophon bekommt ihr ebenso nicht mitgeliefert. Das separat zu erwerbende Sennheiser HD 500 BAM Mikrofon steckt dafür die normalerweise verbauten Mikrophone locker in die Tasche und bietet exzellente Qualität, wenn ihr eure Spielpartner mal so richtig anflegeln wollt. Insgesamt ist die angenehm zu tragende (relativ geringer Anpressdruck am Kopf, verstellbarer Bügel) Kombi aus Sennheiser HD 550 und HD 500 BAM ein großartiges akustisches Setup für PC oder Konsole – wenn euch die zuvor genannten Produktmerkmale nicht stören.