Goat Simulator 3 zeigt ersten Gameplay-Trailer

Coffee Stain North, Coffee Stain Publishing und PLAION haben der Welt ermöglicht, während der gamescom: Opening Night Live einen ersten Blick auf das Gameplay von Goat Simulator 3 zu werfen.

Der pure Multiplayer-Wahnsinn ist bereit, um Pilgor und ihre Freunde auf die Insel San Angora zu empfangen. Gemeinsam ziegen ähh… zeigen sie ihre neuen Tricks – vom rücksichtslosen Tracktor fahren, bis hin zum Ziegenyoga in dem ihr inneres „Om” entdeckt wird.

Goat Simulator 3 ist ein komplexes und ernstes(haft dämliches) neues Sandbox Abenteuer, in dem bis zu vier Spieler sich zusammentun und komplettes Chaos anrichten können. Single-Ziegen müssen sich keine Sorgen machen, we goat you covered! Alle Geheimnisse der Insel können natürlich auch alleine entdeckt werden, ganz ohne Freunde.

Genau wie im originalen Goat Simulator, dreht sich das Gameplay der Fortsetzung um Erkundung, das Lösen von Rätseln und das „versehentliche“ Zerstören von allem, was in Sichtweite ist – diesmal aber einfach nur mehr davon. NPCs mit Alien-Waffen abknallen, verrückte Minispiele überall in der Sandbox starten, (Moment, es kommt noch mehr), als „Rhinozeros” durch die Stadt stürmen, (schön weiterlesen), einer geheimen Ziegengesellschaft beitreten und ihnen helfen, ihre suspekten Ziegle zu erreichen, (kurz noch durchatmen), ein Auto durch eine Tankstelle fahren, (bei den Benzinpreisen irgendwie verständlich), und so viel mehr! Die Welt liegt uns zu Füßen*. (Der Absatz ist jetzt endlich vorbei, aber da kommt noch was!)

Wie jeder weiß, kann man die Welt nicht zerstören, wenn man nicht gut dabei aussieht. In Goat Simulator 3 gibt es so viele modische Gegenstände, in denen man die Hufe schwingen kann. Wenn Spieler in einem rosafarbenen Tutu, einer riesigen blonden Perücke und mit Farbdosen als Schuhen herumlaufen wollen, wer wären wir, sie davon abzuhalten? Das setzt sie von den Freunden ab, die als Ritter gekleidet mit Laseraugen herumlaufen, und anderen, die eine riesige abscheuliche Banane (alias Abominanan) spielen.

Rund um San Angora gibt es sieben Multiplayer-Minispiele zu entdecken. Sobald sie freigeschaltet sind, können sie nahtlos überall auf der gesamten Karte gestartet werden, um eine zusätzliche Herausforderung zu bieten oder einfach nur weil es witzig ist und in einer schrecklich unpassenden Situation endet.

King of the Hill – Wer im Schloss bleibt, erhält Kronen. Der Spieler mit den meisten Kronen gewinnt!

– Wer im Schloss bleibt, erhält Kronen. Der Spieler mit den meisten Kronen gewinnt! Der Boden ist Lava – Achtung Lava! Nicht mit der Zunge berühren! Spieler nutzen ihre Parkour-Skills und klettern so weit nach oben wie möglich, um der steigenden Lava zu entkommen. Der letzte Überlebende gewinnt!

– Achtung Lava! Nicht mit der Zunge berühren! Spieler nutzen ihre Parkour-Skills und klettern so weit nach oben wie möglich, um der steigenden Lava zu entkommen. Der letzte Überlebende gewinnt! Auto-Derby – Im Heck des Autos ist eine Bombe! Spieler fahren andere an, um sie in die Luft zu jagen, der letzte Übrigbleibende gewinnt!

– Im Heck des Autos ist eine Bombe! Spieler fahren andere an, um sie in die Luft zu jagen, der letzte Übrigbleibende gewinnt! Prop Hunt – Klassisches Verstecken. Der Sucher findet andere Spieler, indem er Gegenständen eine Kopfnuss gibt. Verstecker lecken ihr gewünschtes Objekt und verwandeln sich in diese. Extra Punkte winken für die Mutigen, die sich dabei noch bewegen.

– Klassisches Verstecken. Der Sucher findet andere Spieler, indem er Gegenständen eine Kopfnuss gibt. Verstecker lecken ihr gewünschtes Objekt und verwandeln sich in diese. Extra Punkte winken für die Mutigen, die sich dabei noch bewegen. Headsplat – Spieler malen mit ihren Kopfnüssen! Für jedes angemalte Etwas gibt es Punkte.

– Spieler malen mit ihren Kopfnüssen! Für jedes angemalte Etwas gibt es Punkte. Hoofball – Das Runde muss ins Eckige. Spieler bringen den Ball ins Tor um Punkte zu bekommen. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt, wie immer.

– Das Runde muss ins Eckige. Spieler bringen den Ball ins Tor um Punkte zu bekommen. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt, wie immer. Prop Golf – Bringt das Objekt zur Flagge! SCHNELL! Erster Spieler an der Flagge gewinnt!

Santiago Ferrero, Kreativdirektor bei Coffee Stain North, sagt: „Wenn ihr den Gameplay-Trailer gesehen habt und trotzdem den Goat Simulator 3 spielen wollt – dann jedem das Seine! Es ist nicht mehr lange hin, bis ihr das Spiel endlich in den Händen halten könnt. Wir können es kaum erwarten, dass der 17. November kommt. Und Pilgor auch nicht. Wir sind nur ein bisschen besorgt, dass wir euch vielleicht zu viele mächtige Werkzeuge in die Hand gegeben haben, um die Insel, ihre Bewohner und das Spiel im Allgemeinen zu zerstören. Aber jetzt ist es zu spät, etwas dagegen zu tun.”

Goat Simulator 3 erscheint am 17. November exklusiv für PC über den Epic Games Store sowie für PS5 und Xbox Series X/S. Vorbestellungen sind ab sofort sowohl digital als auch physisch möglich.

Für mehr Informationen zu Goat Simulator 3, trabt rüber zur offiziellen Goat Simulator 3 Webseite.