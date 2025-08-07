GRADIUS ORIGINS erscheint heute mit SALAMANDER III und weiteren Klassikern

Triebwerke zünden! GRADIUS ORIGINS erscheint heute mit SALAMANDER III und sechs weiteren Klassikern, darunter eine Version von GRADIUS, die noch nie außerhalb Japans veröffentlicht wurde.
Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) gab heute bekannt, dass die GRADIUS ORIGINS-Sammlung ab sofort für PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ und PC über Steam® erhältlich ist. GRADIUS ORIGINS ist die ultimative Sammlung der frühesten Spiele aus der GRADIUS-Reihe – 2D-Shoot-’em-up-Klassiker, die nostalgisches Gaming aus den 1980er Jahren verkörpern.
Die Sammlung enthält außerdem SALAMANDER III, den ersten neuen Teil dieser Shoot-‚em-up-Reihe seit über einem Jahrzehnt.
Getreu der Ästhetik der GRADIUS-Titel aus den 1980er- und 1990er-Jahren bietet SALAMANDER III 2D-Sprites und Hintergründe, während Spielende mit Power-Ups aus der SALAMANDER-Reihe verschiedene Level durchqueren.
Insgesamt sieben Spiele mit 18 verschiedenen regionalen Versionen werden durch moderne Verbesserungen ergänzt, darunter kompetitive Online-Ranglisten, eine Rückspulfunktion, Schnellspeichern und -laden, einen Easy-Modus, einen Trainingsmodus, einen Unbesiegbarkeitsmodus sowie eine Grafik- und Soundgalerie.
Die vollständige Titelübersicht von GRADIUS ORIGINS:
*Die folgende Liste enthält die Namen der Titel, die ursprünglich zuerst veröffentlicht wurden.
GRADIUS
GRADIUS JP-Version
GRADIUS Bubble System-Version
NEMESIS NA-Version
NEMESIS EU-Version
NEMESIS NA Proto-Version
GRADIUS II
GRADIUS II Gofer no Yabou JP Early ver
GRADIUS II Gofer no Yabou JP Mid ver
GRADIUS II Gofer no Yabou JP Late ver
VULCAN VENTURE NA ver
GRADIUS III
GRADIUS III Densetsu kara Shinwa e JP Old ver
GRADIUS III Densetsu kara Shinwa e JP New ver
GRADIUS III ASIAN ver
GRADIUS III Densetsu kara Shinwa e JP AM Show ver
SALAMANDER
SALAMANDER JP ver
LIFE FORCE NA ver
LIFE FORCE
LIFE FORCE JP-Version
SALAMANDER2
SALAMANDER 2 JP-Version
SALAMANDER III
