ROG Strix SCAR 18 und ROG Zephyrus G14 Laptops im Test

Das Kraftpaket – ROG Strix SCAR 18

Nach dem Republic of Gamers Logo erscheint beim Booten kurz der mit einem Soundeffekt hinterlegte Schriftzug For Those Who Dare (für diejenigen, die sich trauen) – was auch immer ASUS damit meint. Vielleicht ist damit der Anschluss des massiven 380W Netzteiles gemeint, das durchaus eine altersschwache Stromsicherung springen lassen kann. Der Anschluss erfolgt über einen eigenen Port, selbst ein ordentliches USB-C Netztzeil ist mit einer derartigen Leistung überfordert. Der Rechner braucht den Strom aber – die verbauten Komponenten sind wirklich nicht als stromsparend zu bezeichnen.

Fangen wir mit dem RAM an. Stolze 64 GB DDR5 RAM sind verbaut, eigentlich fast mehr als notwendig. Heute laufen die meisten neuen Spiele noch mit 8 oder mit 16 GB, 32 GB gilt als (kleiner) Luxus. 64 GB benötigt aktuell kein Spiel, es wird sogar davor gewarnt, weil einige (aktuelle) Mainboards Probleme mit bestimmten Speichermodellen haben – zumindest wenn der Speicher auf 4 Module (16 x 4) aufgeteilt ist. Beim ROG Strix SCAR 18 ist der Speicher aber natürlich nur auf zwei Module aufgeteilt (was höchst empfehlenswert ist, um Dual-channel RAM mit höhere Bandweite als bei einem einzelnen Modul zu nutzen), und außerdem ist der verwendete Speicher ausgiebig getestet und perfekt im BIOS konfiguriert. Selbst wenn er im Moment bei Spielen Overkill ist, so gibt es durchaus (vor allem Videobarbeitungs-) Anwendungen, die von dem vielen RAM profitieren können, außerdem kommen in Zukunft wohl irgendwann auch Spiele heraus, die damit etwas anfangen können. Besser zu viel Speicher als zu wenig ist schon seit 40 Jahren mein Motto beim Speicherausbau von Computern!

Die CPU hingegen ist ein wichtiger Teil des Rechners, der auch bei Spielen relevant ist. Zwar sollte man die Auswirkungen der CPU auf die Framerate nicht überschätzen. Ich erinnere mich noch an mein sinnlosestes PC-Upgrade ever – dem Austausch meiner Intel Core i5-3550 CPU gegen eine Intel Core i7-3770 um schlappe €200 (gebraucht), was im Endergebnis natürlich fast keine Auswirkungen bei der Spielperformance hatte. Aber ein guter Spiele-PC braucht natürlich eine gute CPU – und der Asus ROG Strix SCAR 18 kleckert hier nicht herum, sondern klotzt euch eine Intel Core Ultra 9 275HX mit 2.7 GHz vor die Nase. Viel besser geht nicht. Das Ding fahrt ordentlich ab, ich hatte noch nie so eine schnelle CPU in einem (tragbaren) Testrechner. Also falls der Rechner irgendwo ein Bottleneck haben sollte – die CPU ist es nicht!