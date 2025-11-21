Immortal Empires bringt neue Kampagnen für Total War: WARHAMMER I & II

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von Total War freut sich Creative Assembly, ein großes Update für die Reihe Total War: WARHAMMER ankündigen zu können.

Am 4. Dezember erhalten Spieler, die Total War: WARHAMMER I & II besitzen, freien Zugang zur Kampagne Reiche der Unsterblichen von Total War: WARHAMMER III sowie zur Prologkampagne Der verlorene Gott, und kommen so in den Genuss einer umfassenden neuen Erfahrung für Spieler.

Immortal Empires ist das ultimative Fantasy-Erlebnis, das die Karten, Fraktionen und legendären Kommandanten aller drei Spiele der Serie Total War: WARHAMMER in einer einzigen epischen Sandbox vereint. Es bietet Spielern die Freiheit, in der gesamten Warhammer-Welt Krieg zu führen, und verbindet tiefgehende Strategie mit umfangreicher Hintergrundgeschichte und unbegrenzter Wiederspielbarkeit.

Spieler von Total War: WARHAMMER I oder II, die auch in den Genuss der vollständigen WARHAMMER III-Erfahrung kommen wollen – einschließlich der Kampagne „Reich des Chaos“ und ihrer zehn zusätzlichen legendären Kommandanten – können diese mit dem WARHAMMER III-Upgrade-Paket über den Steam- und Epic Game Store freischalten.

Immortal Empires (auf einen Blick):

Epische Kampagnengröße : Eine riesige, miteinander verbundene Kampagne, die sich über die ikonische Warhammer-Welt erstreckt und Regionen, Völker und Rivalitäten aus der gesamten Trilogie vereint.

: Eine riesige, miteinander verbundene Kampagne, die sich über die ikonische Warhammer-Welt erstreckt und Regionen, Völker und Rivalitäten aus der gesamten Trilogie vereint. Legendäre Kommandanten : Befehligt bis zu 100 einzigartige legendäre Kommandanten, die jeweils unterschiedliche Gameplay-Mechaniken, umfassende Hintergrundgeschichten und fraktionsspezifische Strategien bieten.

: Befehligt bis zu 100 einzigartige legendäre Kommandanten, die jeweils unterschiedliche Gameplay-Mechaniken, umfassende Hintergrundgeschichten und fraktionsspezifische Strategien bieten. Vielfältige Völker : Wählt aus 23 ikonischen und vielfältigen Völkern, vom Imperium, Großkaiserreich Cathay und den Hochelfen bis hin zu den Echsenmenschen, Vampirfürsten und Chaoskriegern – jedes mit eigener Identität, eigenen Einheiten und einzigartigem taktischem Vorgehen.

: Wählt aus 23 ikonischen und vielfältigen Völkern, vom Imperium, Großkaiserreich Cathay und den Hochelfen bis hin zu den Echsenmenschen, Vampirfürsten und Chaoskriegern – jedes mit eigener Identität, eigenen Einheiten und einzigartigem taktischem Vorgehen. Riesige Armeen: Stellt Streitkräfte aus einer riesigen Auswahl fantastischer Einheiten zusammen – von mythischen Bestien und Elitekriegern bis hin zu arkanen Magiern und albtraumhaften Monstern.

Weitere Informationen zu allen Ankündigungen gibt es im Total War-Blog: https://community.creative-assembly.com/total-war/total-war-warhammer/blogs/86

* Die Anzahl der legendären Kommandanten und Völker, auf die Spieler Zugriff haben, hängt davon ab, welche Produkte ihr besitzt.