Österreichische Post veröffentlicht erste Videospiel-Briefmarke

Zum zehnjährigen Jubiläum der Vienna Comic Con (VIECC) und von The Witcher 3: Wild Hunt setzen die Österreichische Post AG, die Austrian Exhibition Experts GmbH und CD PROJEKT RED ein ungewöhnliches Zeichen: eine streng limitierte Sondermarke, gestaltet vom polnischen Künstler Krzysztof Domaradzki.

Für Abonnent:innen ist sie bereits seit 7. November erhältlich, regulär erscheint sie am 22. November – und markiert zugleich die erste Videospielmarke in der Geschichte der Österreichischen Post.

Das Design bringt zwei wichtige Geburtstage zusammen. Die Briefmarke zeigt Geralt von Riva und Ciri, die zentralen Figuren des gefeierten Rollenspiels, eingebettet in eine moderne Interpretation des Wiener Jugendstils. Vier weitere charakterprägende Figuren aus The Witcher 3 blicken aus den Ecken des Motivs zur Mitte und symbolisieren das Beziehungsgeflecht der beiden Protagonist:innen. Domarzadzkis Arbeit verbindet Videospiel-Ästhetik mit kunsthistorischen Einflüssen – speziell jener der Wiener Secession, die im späten 19. Jahrhundert auch die polnische Bewegung „Junges Polen“ prägte.

Seit seinem Release 2015 hat The Witcher 3: Wild Hunt weltweit Cosplayer, Künstler:innen und Musiker:innen inspiriert. Die anhaltende kulturelle Strahlkraft zeigt sich nicht nur in Fanprojekten, sondern auch in der laufenden Konzertserie, die 2026 erneut in Wien gastiert. Die VIECC würdigt diesen Einfluss ebenso wie ihren eigenen Stellenwert als wichtigstes Popkultur-Event Österreichs.

Im Rahmen der VIECC 2025 findet zudem ein Panel mit Chang Xue (Projektleitung VIECC) und Domaradzki statt. Dort sprechen beide über die Entstehung der Jubiläumsmarke und den künstlerischen Brückenschlag zwischen Wien, Polen und der Welt der Videospiele.

Auch die Projektpartner zeigen sich begeistert. Horst Ulrich Mooshandl von der Österreichischen Post betont die Verbindung von Technik, Kreativität und Popkultur – und scherzt, dass The Witcher bei den Gaming Nights der Post-IT ohnehin längst Kultstatus hat. Chang Xue unterstreicht die Bedeutung des kulturellen Bezugs zu Wien und Österreich, der durch den Jugendstilansatz und die Wahl eines polnischen Künstlers bewusst in den Mittelpunkt gerückt wurde. Für CD PROJEKT RED wiederum ist die Briefmarke ein ungewöhnliches, aber passendes Geschenk zum Jubiläum. „Ein kultureller Fußabdruck ist der Traum jeder Entwicklung“, sagt Unternehmenssprecher Fabian Döhla. „Diese Marke fühlt sich an wie ein Stück davon.“

Die Sondermarke ist ab 22. November österreichweit regulär erhältlich – und dürfte unter Sammler:innen genauso schnell verschwinden wie unter Gaming-Fans.