Retro Games Limited und PLAION REPLAI kündigen die The Spectrum Collector’s Edition an

PLAION REPLAI und Retro Games Limited kündigen The Spectrum Collector’s Edition an – eine weiße Hommage an den millionsten ZX Spectrum.

PLAION REPLAI und Retro Games Limited holen ein Stück britischer Computergeschichte zurück ins Rampenlicht: The Spectrum Collector’s Edition, eine streng limitierte Premiumversion des klassischen Heimcomputers, erscheint am 26. Juni 2026 – exklusiv und ausschließlich über www.plaionreplai.com zum Preis von 229,99 Euro. Sobald die Kontingente ausverkauft sind, verschwindet diese Edition endgültig in den Geschichtsbüchern.

Dieses Projekt ist die bis dato ambitionierteste Hommage von Retro Games Limited an den ursprünglichen ZX Spectrum. Im Fokus steht eine Ikone: der 1983 produzierte millionste Spectrum. Diese Marke war damals mehr als nur ein Absatzrekord – sie markierte einen Moment kulturellen Umbruchs. Britannien wurde zur Brutstätte der „Bedroom Coder“-Generation, einer Bewegung, die junge Menschen neugierig auf Grafik, Code und Game-Design machte und den späteren Weg vieler Entwickler*innen prägte. Der Spectrum war plötzlich mehr als ein Heimcomputer. Er wurde zum Einstieg in eine neue Denkweise: programmierbar, zugänglich und voller Möglichkeiten.

Zum Feiern dieses Meilensteins ließ Sinclair einst einen fast schon mythischen Sonderling fertigen: eine vollständig weiße, extrem seltene Spectrum-Edition, die nie offiziell verkauft wurde. Bis heute kursiert dieses Modell eher als Legende denn als real existierendes Gerät. Genau dieses Phantom diente nun als Vorlage für die neue Collector’s Edition – inklusive weißem Gehäuse, ikonischer Gummitastatur und farbiger Seitenstreifen.

Das Paket selbst ist eine liebevoll kuratierte Zeitreise, erweitert um moderne Annehmlichkeiten. Enthalten sind:

– THE SPECTRUM (White Edition) mit voll funktionsfähiger Gummitastatur

– THEQUICKSHOT II USB-Joystick mit acht Tasten, Mikroschaltern und Auto-Fire

– THEPRINTER, ein moderner Thermodrucker im Geiste des Originals

– THEMICRODRIVE USB-Stick, optisch inspiriert vom legendären Sinclair-Microdrive, inklusive Fusion Paint

– Spiralgebundenes Handbuch, angelehnt an die klassischen Spectrum-Dokumentationen

– Exklusives Collector’s Edition CRASH-Magazin

– USB-C-Netzkabel und HDMI-Kabel

Auch softwareseitig orientiert sich The Spectrum eng am Original, reichert das Ganze aber mit Komfortfunktionen an, die man sich damals nur hätte erträumen können. Unterstützt werden die klassischen 16K-, 48K- und 128K-Modi. Die Konsole bietet außerdem:

– 48 vorinstallierte Spiele, darunter Manic Miner, The Hobbit, Head Over Heels, Saboteur! Remastered, Army Moves und The Great Escape

– Vier Speicherstände pro Spiel sowie eine Rückspulfunktion von bis zu 40 Sekunden

– Vollständigen BASIC-Modus inklusive virtueller Kassetten

– 720p-HDMI-Ausgabe, 50/60 Hz, wahlweise 4:3 oder Pixel-Perfect, plus optionale CRT-Filter

– USB-Support für eigene Dateien (TAP/TZX/PZX/SZX/Z80/SNA)

– Vier USB-Ports für Zubehör und Controller

Zusammen mit THEPRINTER und dem Joystick ergibt sich ein Rundum-Set, das Nostalgie mit zeitgemäßer Bedienbarkeit elegant verbindet – fast wie eine Parallelwelt, in der 1983 plötzlich über HDMI ausgegeben wurde.

Paul Andrews, Geschäftsführer von Retro Games Limited, bringt die Motivation hinter dem Projekt mit einer sehr persönlichen Note auf den Punkt:

„Wir sind mit dem ZX Spectrum aufgewachsen. Dieses Gerät hat unsere Kindheit, unsere Karriere und letztlich auch unser Unternehmen geprägt. Der weiße Spectrum war immer der Heilige Gral – das Modell, das wir als Jugendliche nie bekommen konnten. Mit der Collector’s Edition durften wir das bauen, was wir uns immer gewünscht hatten, sowohl für die Fans als auch für uns selbst. Die komplett weiße Tastatur, der passende Quickshot-Joystick, der Drucker, der Microdrive-USB-Stick, das Handbuch und das CRASH-Magazin – das alles zusammen ist etwas Besonderes. Es ist ein Herzensprojekt eines Teams, das den Spectrum wirklich liebt.“

Wer die Collector’s Edition besitzen möchte, hat genau einen Ort, an dem das möglich ist: www.plaionreplai.com. Im regulären Handel oder anderen Online-Shops wird sie nicht erscheinen.

Damit tritt ein ikonisches Stück britischer Technikgeschichte wieder auf die Bühne – diesmal in schneeweißem Gewand und mit einem klaren Statement: Manche Legenden sind zu wichtig, um nur Mythos zu bleiben.