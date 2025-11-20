R-Type Delta: HD Boosted im Test

R-Type ist zurück! Mit R-Type Delta: HD Boosted hat endlich auch der bisher PlayStation 1 exklusive vierte Teil der Serie ein Remake erhalten und ist nun für PC und Konsolen erhältlich.
R-Type ist einer der einflussreichsten horizontalen Shooter aller Zeiten. Das von IREM im Jahr 1987 für die Spielhalle veröffentlichte Spiel wurde für diverse Heimcomputer (ganz hervorragend für den C-64, und fast so gut wie in der Spielhalle für den Amiga, wo zusätzlich noch der ikonische Soundtrack von Chris Hülsbeck aus den Boxen gekommen ist) umgesetzt. Die Serie wurde im Laufe der Jahre fortgesetzt, nach R-Type 2 (1989) kam R-Type Leo (1992), R-Type III: The Third Lightning (1993, SNES) und schließlich R-Type Delta (1998, PlayStation). In diesem Jahrtausend kamen noch die drei Teile von R-Type Final hinzu. Die Serie dreht sich um einen intergalaktischen Krieg zwischen Menschen und den Bydo, einer mächtigen außerirdischen Rasse, die sowohl aus biologischen Lebensformen als auch aus mechanischen Strukturen besteht. Die Endgegner der R-Type Serie sind in ihrem Design absolut legendär. In nahezu allen Spielen war das R-9 Arrowhead Kampfraumschiff (oder einer Variation davon) euer Schiff.
R-Type Delta wurde erstmals mit 3D Polygon-Grafiken anstelle klassischer Sprites erstellt, was damals bei PlayStation Spielen fast schon zwingend vorgeschrieben war. 1998 war 2D tot und fast alle neuen Releases versuchten sich (mehr oder weniger erfolgreich) in 3D. Bei R-Type Delta hat das auch super funktioniert, denn das Gameplay blieb sehr ähnlich zu den Vorgängern.
R9 Arrowhead
Die Hintergrundgeschichte ist schnell erzählt. Es ist das Jahr 2163, und die Erde steht wieder kurz vor der Vernichtung. Die Menschen haben die Kontrolle über die Raumstation Moritz-G verloren, und die macht sich gleich an die Arbeit, die Erde zu vernichten. Eine Großstadt wurde bereits zerstört, und so muss der R9 Delta Prototyp (wobei, es gibt auch den R13 und den RX zur Auswahl) an die Arbeit und die Angreifer aufhalten. Steckt da wieder das böse Bydo Empire dahinter?
Wir fliegen wie gewohnt bei automatisch scrollendem Bildschirm von links nach rechts und Beharken unsere Gegner mit unserer Kanone. Regelmäßig erscheinende Extras verleihen uns zusätzliche Feuerkraft. Das erstes Extra ist immer die legendäre unzerstörbare Force (so eine Art Satellit), die wir entweder vorne oder hinten an unser Raumschiff andocken können und die dann als Schild dient, oder die wir auch loslösen können, wo sie dann selbstständig Gegner bekämpft (aber wir haben kein Schild mehr). Wir können sie jederzeit wieder zurück rufen. Ihr müsst euch also immer entscheiden, wie ihr die Force gerade im jeweiligen Abschnitt am Sinnvollsten einsetzt. Wenn ihr ein Leben verliert, sind alle Extras weg und die Force ist immer das erste neu erscheinende Extra.
Die sehr unterschiedlichen Gegner sind in gewohnt bösartiger Art nicht zimperlich und feuern immer sehr zielgenau auf unseren aktuellen Aufenthaltsort. Um voran zu kommen ist es unbedingt notwendig, die Gegnerwellen auswendig zu lernen. Wenn ihr nicht wisst, wer wann wo erscheint, werdet ihr – wie bei praktisch jedem klassischen Shmup – nicht weit kommen. Wenn ihr den Feuerknopf länger gedrückt haltet, lädt sich eure Kanone auf und erlaubt dann einen besonders starken Schuss – auch das ist eine bereits seit dem ersten Teil von R-Type bekannte Waffe. Ein anderer Feuerknopf ist übrigens mit Dauerfeuer belegt – ihr müsst also nicht wie einst in der Spielhalle wie ein Irrer ununterbrochen auf den Knopf drücken um zu feuern. Eine Besonderheit von R-Type Delta ist die Delta Force. Die lädt sich nämlich langsam auf und kann dann mit Druck auf eine weitere Taste (standardmäßig Y) abgefeuert werden. Je nachdem, wo sich die Force gerade befindet, kann man damit beispielsweise einen vernichtenden Angriff mitten im Feindgebiet loslassen, während sich der R9 in sicherer Entfernung befindet.
Knackig schwer
Die Level sind relativ kurz, die Challenge liegt darin, sie auch zu überleben. Ein einziger Treffer reicht nämlich zum Verlust eines Lebens. Und mit dem Verlust eines Lebens sind auch alle eingesammelten Extrawaffen (Force, Raketen, kleinere Begleitschiffe und unterschiedliche Sonderwaffen) weg. Auch wenn ihr kurz vor eurem Tod weiterspielen könnt (wenn ihr noch ein Leben habt) wird damit der Rest des Levels deutlich schwieriger. Es gibt übrigens keine Speed-up Extras, aber über L1 könnt ihr euer Schiff beschleunigen, über L2 verlangsamen. Ihr habt fünf Continues und drei Leben zur Verfügung. R-Type Delta spielt sich noch wie ein klassisches Shmup, vor den später erschienenen (bullet-hell) Cave-Shootern mit ihren unendlich vielen Geschossen.
In der R-Type Delta HD Boosted Fassung sind die alten 3D Grafiken auf HD hochgerechnet worden und nun auch auf 4K Bildschirmen gestochen scharf. Der Soundtrack wurde um alternative Tracks erweitert. Es gibt einen neuen Trainings-Modus, und es werden verschiedene Bildschirmauflösungen unterstützt. Eine tolle Grafikkarte braucht euer PC nicht, es reicht schon eine NVIDIA GeForce GT 1030. Der Speicher muss auch nicht massiv ausgebaut sein, 8 GB RAM sind ausreichend.
Zusammenfassung
FAZIT
R-Type Delta wird auch in der HD Boosted Version seinem Ruf als eines der besten Shoot’em Ups aller Zeiten gerecht. Es wurde Zeit, das jemand den alten Klassiker von der PlayStation auch für neue Systeme portiert hat. Die neue Fassung ist nun natürlich nicht nur die am einfachsten zu findende Version von R-Type Delta, sondern auch die technisch beste Inkarnation des Klassikers. Egal ob ihr am PC, der PlayStation oder der Xbox spielt – R-Type Delta: HD Boosted ist ein absolut geniales klassisches Shmups!