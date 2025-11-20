R-Type Delta: HD Boosted im Test

R9 Arrowhead

Die Hintergrundgeschichte ist schnell erzählt. Es ist das Jahr 2163, und die Erde steht wieder kurz vor der Vernichtung. Die Menschen haben die Kontrolle über die Raumstation Moritz-G verloren, und die macht sich gleich an die Arbeit, die Erde zu vernichten. Eine Großstadt wurde bereits zerstört, und so muss der R9 Delta Prototyp (wobei, es gibt auch den R13 und den RX zur Auswahl) an die Arbeit und die Angreifer aufhalten. Steckt da wieder das böse Bydo Empire dahinter?

Wir fliegen wie gewohnt bei automatisch scrollendem Bildschirm von links nach rechts und Beharken unsere Gegner mit unserer Kanone. Regelmäßig erscheinende Extras verleihen uns zusätzliche Feuerkraft. Das erstes Extra ist immer die legendäre unzerstörbare Force (so eine Art Satellit), die wir entweder vorne oder hinten an unser Raumschiff andocken können und die dann als Schild dient, oder die wir auch loslösen können, wo sie dann selbstständig Gegner bekämpft (aber wir haben kein Schild mehr). Wir können sie jederzeit wieder zurück rufen. Ihr müsst euch also immer entscheiden, wie ihr die Force gerade im jeweiligen Abschnitt am Sinnvollsten einsetzt. Wenn ihr ein Leben verliert, sind alle Extras weg und die Force ist immer das erste neu erscheinende Extra.

Die sehr unterschiedlichen Gegner sind in gewohnt bösartiger Art nicht zimperlich und feuern immer sehr zielgenau auf unseren aktuellen Aufenthaltsort. Um voran zu kommen ist es unbedingt notwendig, die Gegnerwellen auswendig zu lernen. Wenn ihr nicht wisst, wer wann wo erscheint, werdet ihr – wie bei praktisch jedem klassischen Shmup – nicht weit kommen. Wenn ihr den Feuerknopf länger gedrückt haltet, lädt sich eure Kanone auf und erlaubt dann einen besonders starken Schuss – auch das ist eine bereits seit dem ersten Teil von R-Type bekannte Waffe. Ein anderer Feuerknopf ist übrigens mit Dauerfeuer belegt – ihr müsst also nicht wie einst in der Spielhalle wie ein Irrer ununterbrochen auf den Knopf drücken um zu feuern. Eine Besonderheit von R-Type Delta ist die Delta Force. Die lädt sich nämlich langsam auf und kann dann mit Druck auf eine weitere Taste (standardmäßig Y) abgefeuert werden. Je nachdem, wo sich die Force gerade befindet, kann man damit beispielsweise einen vernichtenden Angriff mitten im Feindgebiet loslassen, während sich der R9 in sicherer Entfernung befindet.