Kalypso Media enthüllt gamescom 2025 Line-up

von Hannes Linsbauer0

Kalypso Media gibt sein Line-up für die diesjährige gamescom, Europas größtes Event für Computer- und Videospiele, bekannt.

Im Entertainment-Bereich der Messe (Halle 7.1, A21) haben Besucher die Gelegenheit, zwei mit Spannung erwartete und kürzlich angekündigte Titel von Kalypso anzuspielen – die Rückkehr zweier beliebter Kalypso-Franchises: das im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Echtzeit-Strategiespiel Sudden Strike 5 sowie das Dark-Fantasy-Strategie-RPG Disciples: Domination.

Beide Spiele sind erstmals auf der gamescom 2025 spielbar und bieten Fans einen exklusiven ersten Einblick in die nächsten Kapitel der beliebten Reihen.

Ein besonderes Highlight erwartet ausgewählte Fachbesucher und Medienvertreter: Hinter verschlossenen Türen im Business-Bereich (Halle 2.1, E007) feiert Kalypso Media im Rahmen einer Weltpremiere die Enthüllung eines bislang unangekündigten Titels. Der erste Teaser wird während der Messe öffentlich präsentiert. Also dranbleiben!

