Mit Asterfel startet bald ein neues New Dark Fantasy Action-RPG auf Steam

Entwickler Mysteria Studio hat jetzt Asterfel enthüllt, ein Single-Player-Action-RPG in der Third-Person-Perspektive, das die Spieler in eine zerrüttete Inselnation am Rande des Zusammenbruchs wirft.

Inspiriert von RPG-Klassikern der frühen 2000er verspricht Asterfel eine packende Mischung aus intensivem Kampf, tiefgründiger Story und einer düsteren Welt, die von außer Kontrolle geratener Magie geformt wurde.

Die Spieler erwachen als Schiffbrüchige an den Küsten von Asterfel, einer Insel, die von Gier, zerrütteten Bündnissen und übernatürlichen Mächten zerrissen wird. Die magischen Minen des Königs haben mehr als nur Schätze zu Tage gefördert – sie haben Schrecken erweckt, einen alten Gott aus seinem Schlaf gerissen und Chaos im Land entfesselt.

Im Mittelpunkt von Asterfel steht die fraktionsbasierte Erzählung. Schließe dich einer von drei rivalisierenden Gruppierungen an:

Die Kronwächter, treue Diener des Königs, die seine Herrschaft schützen.

Die Sippe, Rebellen, die das Volk von Unterdrückung befreien wollen.

Die Gelehrten, Magier, die die unkontrollierbaren Ströme wilder Magie verstehen und beherrschen möchten.

Jede Fraktion bietet einzigartige Perspektiven, Quests und moralische Dilemmata – deine Entscheidungen werden das Schicksal der Insel prägen. Asterfel verfügt außerdem über ein flexibles, tiefgründiges Kampfsystem, in dem Spieler mit Schwertern, Bögen oder arkanen Runen kämpfen können. Liefere dir brutale Nahkämpfe oder wirke vernichtende Zauber aus der Ferne. Passe deinen Spielstil an, verbessere deine Fähigkeiten und mach dich bereit, Gegnern – menschlich wie monströs – gegenüberzutreten.

Mit einer unverwechselbaren, von Gothic inspirierten Atmosphäre lädt Asterfel die Spieler ein, eine weitläufige Open-World zu erkunden, gefüllt mit trockenen Landschaften, vergessenen Ruinen, undurchdringlichen Dschungeln und uralten Geheimnissen. Doch hinter jeder Ecke lauert Gefahr. Je weiter du reist, desto tödlicher werden deine Feinde – und desto tiefer dringst du in die dunklen Geheimnisse der Insel vor.

Mehr Informationen auf Steam