Killing Floor 3 von Tripwire Interactive erscheint weltweit am 24. Juli 2025

Entwickler und Publisher Tripwire Interactive kündigt an, dass Killing Floor 3, das nächste Kapitel der legendären Killing Floor-Reihe, weltweit am 24. Juli für PC (über Steam und im Epic Games Store), PlayStation®5-Systeme und Xbox Series X|S-Konsolensysteme erscheint.

Nach der Verschiebung des ursprünglichen Erscheinungstermins hat das Entwicklerteam die zusätzliche Zeit genutzt, um auf das Feedback der Community einzugehen. Das Studio hat dabei regelmäßig Updates direkt mit den Fans geteilt, die den Fortschritt in Sachen Design, Artworks, UI und Animationen zeigen. Weitere Updates hinsichtlich des Entwicklungs-Prozesses werden über die offiziellen Foren und sozialen Kanäle des Spiels veröffentlicht.

„Seit der Verschiebung von Killing Floor 3 haben wir die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt, um auf das Feedback der Community einzugehen und sicherzustellen, dass das nächste Kapitel der beliebten Kult-Action-Horror-Reihe unserer gemeinsamen Vision gerecht wird“, so Bryan Wynia, Creative Director bei Tripwire Interactive. „Die Unterstützung unserer Fans war unglaublich, und mit dem neuen Veröffentlichungsdatum am 24. Juli in Sichtweite freuen wir uns, den Spielern diese Vision nicht nur zum Launch zu präsentieren, sondern den Titel kontinuierlich mit neuen Features und Inhalten zu versorgen, die ein Markenzeichen unseres Studios sind.“

Killing Floor 3 ist der nächste Teil der legendären Koop-Action-Horror-FPS-Reihe. Im Jahr 2091, 70 Jahre nach den Ereignissen in Killing Floor 2, hat der Megakonzern Horzine die ultimative Armee geschaffen: die Zeds, eine gehorsame Horde von biotechnisch erzeugten Monstrositäten. Das Einzige, was zwischen diesen höllischen Kreaturen und der Zukunft der Menschheit steht, ist die Rebellengruppe Nightfall. In diesem intensiven Ego-Shooter schlüpfen Spieler in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten und kämpfen sich mit bis zu fünf Teamkameraden durch eine vom Krieg verwüstete, dystopische Zukunft, überstehen unerbittliche Wellen von Zeds, schalten neue Fähigkeiten frei und bauen das ultimative Arsenal auf.

