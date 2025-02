MACROSS -Shooting Insight- im Test

Sänger

In MACROSS -Shooting Insight- stehen Piloten, Sänger und sonstige Charaktere aus allen fünf Macross-Serien (Macross Plus, Macross Zero, Macross 7, Macross Frontier und Macross Delta) im Mittelpunkt einer völlig neuen Geschichte. Fliege mit Piloten aus verschiedenen Zeitepochen und spiele dich durch lange Levels, die aus mehreren Szenen bestehen, jede mit unterschiedlichen Spieltypen, die verschiedene Modi der Sängerinnen der einzelnen Piloten nutzen. Die abwechslungsreichen Etappen umfassen mehrere Spielstile, wie z.B. horizontal oder vertikal scrollende Abschnitte, ebenso gibt es 360-Grad-scrollende Bereiche.

Eine Besonderheit der Serie sind die Sängerinnen, die auch in den Shmups-Ablegern eine wichtige Rolle einnehmen. Synchronisiere dich mit den Sängerinnen, um eine Reihe von Vorteilen zu erlangen, wie z.B. erhöhte Feuerkraft, erhöhte Manövrierfähigkeit oder eine verringerte gegnerische Feuergeschwindigkeit. Im Spiel gibt es eine eigene Sängereinheiten, die die Kampfpiloten auf ihren gefährlichen Missionen begleiten. Viele der Songs stammen aus früheren Macross-Spielen – wer die Serie also bereits von älteren Spielen her kennt, kann sich an einigen der besten Lieder der Serie erfreuen.