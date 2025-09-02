METAL EDEN im Test

Projekt Eden

Die Menschheit hat mit der sogenannten CORE-Technologie das Unmögliche geschafft: Sie konnte bestimmen, was einen Menschen wirklich „menschlich“ macht – und genau dieses Bewusstsein in einer künstlichen Hülle speichern. Richtige Körper werden damit also überflüssig. Um dem Platzproblem der Erde zu entkommen, errichteten die Überlebenden hoch über dem verlassenen Planeten Vulcan eine gigantische, schwebende Stadt: Moebius.

Dorthin werden wir geschickt, in der Rolle der Hyper Unit Aska – einer Kampfeinheit mit Jetpack und Maschinenkörper, halb Mensch, halb Waffe. Doch kaum angekommen, zeigt sich: Moebius ist menschenleer. Stattdessen patrouillieren Roboterwachen, Drohnen und andere mechanische Gegner durch die Straßen, die alles daran setzen, uns zu zerlegen. Unsere Mission ist klar, aber alles andere als einfach: Wir sollen alleine die verschwundenen Bürger aufspüren und die Geheimnisse der Stadt lüften. Kein Wunder, dass man von einer „Selbstmordmission“ spricht.

Einziger Hoffnungsschimmer: Aska kann mithilfe verbotener Technologie immer wieder hergestellt werden. Das verleiht ihr zwar eine gewisse Unsterblichkeit, wirft jedoch eine quälende Frage auf – ist sie lediglich eine austauschbare Kriegsmaschine, die beliebig ersetzt werden kann? Oder steckt in ihrem künstlichen Körper doch mehr als nur ein Funken Menschlichkeit?

Die Geschichte von METAL EDEN entfaltet sich in insgesamt acht Missionen, vorangestellt von einem kurzen Prolog, der gleichzeitig als Tutorial dient. Die Level sind klar linear aufgebaut, lassen aber genügend Freiraum, um sich dynamisch durch die Arenen zu bewegen. Auf Sammelobjekte, Geheimnisse oder versteckte Räume wie in einem DOOM verzichtet das Spiel bewusst – hier stehen Action und Story im Vordergrund.

Immer wieder meldet sich eine geheimnisvolle Stimme namens Nexus, die Aska kryptische Hinweise über Vulcan und Moebius zuflüstert. Zwar darf man keine tiefschürfenden Dialoge erwarten – Aska selbst spricht kaum –, doch die Erzählung ist solide inszeniert und punktet mit einigen spannenden Wendungen. Klassische Sci-Fi-Kost also, aber spannend genug, um neugierig zu halten. Vor allem die Frage nach dem Ursprung des Chaos und den Machenschaften hinter der glänzenden Fassade von Moebius treibt uns unweigerlich weiter. Trotzdem: Der Fokus liegt klar auf dem Gameplay – und das liefert ab.