Releasedatum für Kingdom Rush Battles

von Hannes Linsbauer0

Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wird die mobil sehr beliebte Kingdom Rush-Reihe um einen Multiplayer-Titel erweitert.

Wir freuen uns, Kingdom Rush Battles vorzustellen – ein kompetitives Tower-Defense-Spiel, das am 9. Oktober für iOS und Google Play erscheint. Die Vorabregistrierung startet bereits am 2. September 2025 in beiden Stores.

Mit über 60 Millionen Downloads auf Mobilgeräten und 3,7 Millionen Spielern auf Steam ist Kingdom Rush seit Jahren ein weltweiter Favorit unter Strategie-Fans. Jetzt entwickeln wir das Erlebnis weiter – mit Echtzeit-PvP-Kämpfen, ohne dabei den Charme und die Spieltiefe zu verlieren, die die Community so liebt.

Features

  • Erstes Multiplayer-Spiel in der Kingdom-Rush-Reihe
  • Kompetitive Ranglistenmatches und spezielle Events
  • Legendäre Helden aus früheren Spielen sowie neue Champions
