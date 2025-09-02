Daemon X Machina: Titanic Scion im Test

Rettung in letzter Sekunde

In der Welt von Daemon X Machina: Titanic Scion kämpft die Menschheit auf der Oberfläche des roten Planeten um ihr Überleben, während die „Outers“ in ihrem fliegenden Paradies, dem „Garten“, ein perfektes Leben führen. Oder auch nicht so perfekt, denn die Militärregierung, Sovereign Axiom genannt, führt ein striktes Regime, und Widerstand wird nicht geduldet. Eine Gruppe von Aufständischen (die Reclaimers) ist damit nicht einverstanden und befindet sich in offener Rebellion gegen die Regierung. Und in dieses Szenario werden wir geworfen – wir sind ein Soldat der Militärregierung, der gerade in einen „Ewigen Wächter“ umgewandelt werden soll… was recht unangenehme Folgen für die Persönlichkeit gehabt hätte. Über diese Nebenwirkungen wurden wir aber vorher natürlich nicht aufgeklärt. Nach der Auswahl unserer Figur (m/w, Gesicht, Körpergröße) geht es los.

Das Spiel beginnt, während wir gerade am Operationstisch liegen, als plötzlich die Rebellen auftauchen und die Wachen töten. Wir springen vom Operationstisch auf, schlüpfen in den nächsten herumstehenden Kampfanzug (Arsenal genannt) und kämpfen uns den Weg aus der Basis der Regierung frei. Scheinbar haben wir gerade unsere Meinung geändert und wollen doch nicht umgewandelt und ein Kampfsklave des Sovereign Axiom werden. An unserer Seite ist Nerve, der uns über unsere abgebrochene Operation aufklärt und sagt, was nun zu tun ist um zu entkommen.

Laufen, springen, fliegen, Nahkampf- und Fernkampfwaffe einsetzen, Heilmittel und Handgranaten einsammeln – der grundsätzliche Spielablauf ist recht einfach erklärt. Mit Schulterwaffen rüstet ihr euer Arsenal weiter auf. Daemon X Machina: Titanic Scion spielt sich wie ein futuristisches, extrem schnelles Hack and Slash Spiel, bei dem ihr bei all der Hektik, Herumfliegerei und den ganzen Explosionen schnell einmal die Übersicht verlieren könnt, während schnelle Hardrock-Musik aus dem Lautsprecher erklingt.