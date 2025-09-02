VON GAMERN, FÜR GAMER!
Neues War-MOBA March of Giants zeigt erstes Gameplay

von Hannes Linsbauer0

Um die Ankündigung des Free-to-Play-4-gegen-4-War-MOBAs March of Giants letzte Woche zu feiern, hat Amazon Games Montreal erstes Gameplay veröffentlicht.

March of Giants spielt auf urbanen Schlachtfeldern voller Magie und Technologie, die ans frühe 20. Jahrhundert erinnern. Die Spieler schlüpfen in die Rolle alles überragender Giganten in der finalen Schlacht eines ein Jahrhundert währenden Konflikts. Das War-MOBA gewährt Spielern die Kontrolle über Tausende von Soldaten innerhalb des taktischen Rahmens eines kompetitiven MOBAs. Interessierte Spieler aus Nordamerika können zudem an einer Closed Alpha teilnehmen, die diese Woche startet.

