Neuer Gameplay-Trailer zu Battlestar Galactica: Scattered Hopes

Es gibt einen neuen Gamplay-Trailer zu Battlestar Galactica: Scattered Hopes

Willkommen beim Untergang der Zwölf Kolonien, Commander. Begleite uns auf unserer Reise mit Battlestar Galactica: Scattered Hopes. In der heutigen Vorschau zeigen die Entwickler die Grundlagen des Flottenmanagements und des Kampfes, die es zu beherrschen gilt, um die Angriffe der Zylonen zu überleben und zur Galactica zurückzukehren.

Weitere Videos und Entwicklungsupdates folgen in Kürze!

Battlestar Galactica: Scattered Hopes baut auf dem narrativen Taktikspiel von Alt Shift Crying Suns mit über 1 Million Spieler*innen auf und lässt das beeindruckende Universum von Battlestar Galactica durch wunderschön detaillierte Grafiken wiederaufleben.

Für aktuelle Informationen zu Battlestar Galactica: Scattered Hopes, setzt gerne das Spiel auf die Steam-Wunschliste.