Highguard ist live: Kostenloser 3v3-Raid-Shooter bringt maximale Eskalation

Highguard ist ab sofort als kostenloser PvP-Raid-Shooter auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar – inklusive vollständigem Crossplay.

Entwickelt wird das Debütspiel von Wildlight Entertainment, einem unabhängigen Studio, das mit Branchenveteranen besetzt ist, die zuvor an Reihen wie Apex Legends, Titanfall und Call of Duty: Modern Warfare gearbeitet haben.

Im Zentrum von Highguard steht ein kompetitiver Modus, der klassische Shooter-Gefechte mit Belagerung und Gebietskontrolle kombiniert. Teams ziehen als „Wächter“ (mystische Revolverhelden) über einen sagenhaften Kontinent, looten Ausrüstung und Ressourcen, bauen ihre Basis aus und liefern sich eskalierende Matches, die erst enden, wenn nur noch eine Basis übrig ist.

So läuft ein Match in Highguard grob ab: Dreierteams wählen zunächst eine Basis und verstärken deren Verteidigung, bevor sie in die Spielwelt ausschwärmen. Dort ringen die Teams schließlich um den „Shieldbreaker“ – ein mächtiges Schwert, das als Schlüsselmechanik dient, um gegnerische Schutzsysteme zu knacken und einen koordinierten Raid auf die feindliche Basis auszulösen. Gelingt der entscheidende Schlag nicht, wird die Verteidigung wiederhergestellt, der Konflikt verschärft sich und ein neuer Shieldbreaker erscheint an anderer Stelle – bis das letzte Team übrig bleibt.

Zum Start nennt Wildlight eine breite Inhaltspalette, darunter mehrere große Karten, unterschiedliche Basen, verschiedene Wächter-Klassen, Reittiertypen, Waffen und Raid-Werkzeuge samt Mods und Loot-Pool. Weitere Inhalte sollen per saisonalen Updates nachgereicht werden.

Monetarisierung und Startbonus: Highguard setzt auf optionale kosmetische Käufe; spielrelevante Vorteile sollen laut Studio nicht verkauft werden. Zum Launch erhalten alle Spielerinnen und Spieler außerdem eine kostenlose „Episode One War Chest“ mit 44 kosmetischen Gegenständen (inklusive legendärer Skins/Emotes).