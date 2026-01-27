Nocturnal 2: Demo ab sofort auf Steam verfügbar

Sunnyside Games (Lausanne) hat die Demo zu Nocturnal 2 veröffentlicht. Die Anspielversion ist ab sofort auf Steam verfügbar und soll in den kommenden Wochen online bleiben – zeitlich passend zum Steam Next Fest.

In der atmosphärischen Metroidvania-Fortsetzung übernimmt man Ardeshir, Träger der „Enduring Flame“, und erkundet die vergessene Stadt Ytash – von dunklen Tiefen bis zu hoch aufragenden Strukturen – um den Fluch zu brechen, der seine Heimat verschlungen hat.

Laut Studio ist die Demo in 10 Sprachen spielbar und bietet einen frühen Spielabschnitt inklusive Ability-Freischaltungen, Kampfsystem und ersten Story-Elementen. Gleichzeitig wurde sie so zugeschnitten, dass sie keine größeren Lore- oder Struktur-Spoiler zur Vollversion vorwegnimmt.

Die Vollversion ist für Nintendo Switch und Steam geplant. Auf Steam wird aktuell Q1 2026 als Release-Fenster geführt.

Wichtigste Features (laut Ankündigung):

Verwinkelte, zusammenhängende City-Struktur mit neuen Routen durch frische Fähigkeiten

Handgezeichneter Stil mit Inspiration aus persischer Architektur

Schnelle, flexible Bewegung und Combat-Fokus

Secret Endings und ein bewusst minimalistisches Erlebnis, das stark über Atmosphäre und Entdeckung funktioniert

Demo/Steam-Seite: https://store.steampowered.com/app/2847780/Nocturnal_2/