Nocturnal 2: Demo ab sofort auf Steam verfügbar

Sunnyside Games (Lausanne) hat die Demo zu Nocturnal 2 veröffentlicht. Die Anspielversion ist ab sofort auf Steam verfügbar und soll in den kommenden Wochen online bleiben – zeitlich passend zum Steam Next Fest.
In der atmosphärischen Metroidvania-Fortsetzung übernimmt man Ardeshir, Träger der „Enduring Flame“, und erkundet die vergessene Stadt Ytash – von dunklen Tiefen bis zu hoch aufragenden Strukturen – um den Fluch zu brechen, der seine Heimat verschlungen hat.
Laut Studio ist die Demo in 10 Sprachen spielbar und bietet einen frühen Spielabschnitt inklusive Ability-Freischaltungen, Kampfsystem und ersten Story-Elementen. Gleichzeitig wurde sie so zugeschnitten, dass sie keine größeren Lore- oder Struktur-Spoiler zur Vollversion vorwegnimmt.
Die Vollversion ist für Nintendo Switch und Steam geplant. Auf Steam wird aktuell Q1 2026 als Release-Fenster geführt.
Wichtigste Features (laut Ankündigung):
- Verwinkelte, zusammenhängende City-Struktur mit neuen Routen durch frische Fähigkeiten
- Handgezeichneter Stil mit Inspiration aus persischer Architektur
- Schnelle, flexible Bewegung und Combat-Fokus
- Secret Endings und ein bewusst minimalistisches Erlebnis, das stark über Atmosphäre und Entdeckung funktioniert
Demo/Steam-Seite: https://store.steampowered.com/app/2847780/Nocturnal_2/