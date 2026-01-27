Arc Games kooperiert mit Full Metal Bagel für Hell Express

Arc Games gab heute eine neue Partnerschaft mit Full Metal Bagel bekannt, um das Koop-Extraction-Abenteuer im Anime-Stil, Hell Express, zu veröffentlichen.

Das Spiel wird von Full Metal Bagel entwickelt, einem aufstrebenden Indie-Studio mit Branchenveteran:innen, die an vielfach ausgezeichneten Titeln wie The Last of Us Part II, Assassin’s Creed: Origins, Honor of Kings und weiteren mitgewirkt haben. Hell Express verspricht einzigartigen paranormalen Nervenkitzel. Im Laufe dieses Jahres werden weitere Neuigkeiten und Entwicklungsupdates veröffentlicht, darunter feedbackbasierte Alpha-Playtests.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit übernimmt Arc Games die globale Distribution, das Marketing sowie die langfristige Live-Service-Strategie für Hell Express, während Full Metal Bagel weiterhin die Entwicklung und kreative Leitung verantwortet.

Zur Feier dieser Partnerschaft präsentieren Arc Games und Full Metal Bagel Hell Express auf der Taipei Game Show, die vom 29. Januar bis 1. Februar stattfindet. Besucher:innen der Taipei Game Show haben die Möglichkeit, am Stand von Full Metal Bagel (Stand A18 im Indie House) eine Alpha-Playtest-Demo des Spiels zu spielen, Feedback zu geben, das Entwicklerteam kennenzulernen und sich exklusives Hell Express-Merchandise zu sichern.

Hell Express kann jetzt auf die Steam-Wunschliste gesetzt werden: https://store.steampowered.com/app/3564490/Hell_Express/