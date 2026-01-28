Razer startet Synapse Web Beta – browserbasierte Kontrolle für Gamer unterwegs

Razer hat jetzt den Beta‑Start von Razer Synapse Web angekündigt, einer neuen Web‑App, die sofortigen Zugriff auf essenzielle Anpassungsfunktionen für Razer‑Geräte bietet.

Entwickelt für schnelle Anpassungen in kompetitiven Umgebungen sowie unterwegs ermöglicht Synapse Web ein schlankes, reibungsloses und einfach zugängliches Tuning‑Erlebnis direkt über Chromium‑basierte Browser wie Google Chrome, Microsoft Edge und Opera, ganz ohne Softwareinstallation.

Als neueste Erweiterung des Razer‑Synapse‑Ökosystems bringt Synapse Web professionelle Steuerungsmöglichkeiten in ein modernes, webbasiertes Format. Die Razer‑Huntsman‑V3‑Reihe ist zum Start die erste unterstützte Gerätefamilie, weitere Produkte folgen mit dem Ausbau der Plattform. Zu den kompatiblen Geräten gehören: Razer Huntsman V3 Pro 8KHz, Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz, Razer Huntsman V3 Pro Mini.

Für das Wesentliche entwickelt

Wenn die Zeit knapp ist oder Systeme teilweise gesperrt sind, ist die Installation einer vollständigen Software nicht immer möglich. Synapse Web verwandelt jeden Chromium‑basierten Browser in einen einfach zugänglichen Tuning‑Hub, ideal für schnelle Anpassungen, Turnier‑Setups, gemeinsam genutzte PCs und LAN‑Umgebungen.

Mit Fokus auf Geschwindigkeit und Einfachheit bietet Synapse Web die Kernfunktionen, auf die Gamer am häufigsten angewiesen sind:

Sofortiger Zugriff : Konfiguriere unterstützte Geräte direkt im Browser. Perfekt für LANs, E-Sport‑Turniere oder den schnellen Wechsel zwischen gemeinsam genutzten Systemen.

: Konfiguriere unterstützte Geräte direkt im Browser. Perfekt für LANs, E-Sport‑Turniere oder den schnellen Wechsel zwischen gemeinsam genutzten Systemen. Vereinfachte Steuerung : Passe wichtige Einstellungen sowie Chroma RGB Quick Effects über eine klare, schnelle und strukturierte Benutzeroberfläche an.

: Passe wichtige Einstellungen sowie Chroma RGB Quick Effects über eine klare, schnelle und strukturierte Benutzeroberfläche an. On‑Board‑Profile: Anzeigen, bearbeiten und Abspeichern von Profilen direkt auf den Gerätespeicher, für gleichbleibende Einstellungen überall.

In enger Zusammenarbeit mit Team‑Razer‑Athleten und E-Sport‑Profis entwickelt, spiegelt Synapse Web echte, kompetitive Workflows wider, bei denen schnelle und verlässliche Anpassungen entscheidend sind.

Flexibilität trifft Kontrolle

Synapse Web ergänzt Synapse 4 und bietet Spielern das Beste aus beiden Welten. Synapse Web dient als einfach zugängliche, praktische Alternative, wenn eine vollständige Installation nicht möglich ist, während Synapse 4 weiterhin die Plattform für umfassende Anpassungen und tiefergehende Geräteintegration bleibt, inklusive Multi‑Device‑Chroma‑RGB‑Sync und spielspezifischer Profile.

Razer Synapse Web steht ab sofort unter https://synapse.razer.com zum Beta‑Test zur Verfügung.