NVIDIA News: Remix Logic jetzt verfügbar

NVIDIA veröffentlicht jetzt das neue RTX Remix-Update Remix Logic, welches über die NVIDIA-App verfügbar ist. Es bietet ein umfangreiches Logiksystem, mit dem Modder dynamische Grafikeffekte basierend auf einer Vielzahl von Spielereignissen einfach implementieren können.

Bisher war für die Änderung der Grafik eines Spiels zur Reaktion auf Echtzeit-Ereignisse Zugriff auf den Quellcode oder die Engine erforderlich. Mit dem leistungsstarken Logiksystem von Remix können Modder nun die Grafik mithilfe von 900 Remix-Grafikeinstellungen auf der Grundlage von Ereignissen in über 165 klassischen Spielen dynamisch verändern.

Modder können mit Logic Wetter- und Nebelbedingungen einstellen, die nur ausgelöst werden, wenn sich der Spieler gerade im Freien befindet, wodurch gezielte Änderungen möglich sind. Remix Logic ist flexibel und unterstützt über 30 Ereignisse, darunter den Kamerastatus des Spielers, Grenzen der Spielwelt, den Status beliebiger Objekte, den Lauf der Zeit und sogar die vom Spieler gedrückten Tasten. In Half-Life 2 RTX kann beispielsweise eine Tür erstellt werden, die sich zu einem Multiversum aus Ravenholms öffnet, von denen jedes seine eigenen Licht- und Wetterbedingungen hat. Jedes Mal, wenn sich die Tür öffnet, wird ein neues Ravenholm gerendert. Hier gibt es die neue Tech in Aktion.

Außerdem erscheint diese Woche Half Sword mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation und CODE VEIN II mit DLSS Super Resolution. Highguard ist ab sofort mit DLSS Super Resolution verfügbar. Darüber hinaus optimiert der neue GeForce Game Ready-Treiber das Spielerlebnis in Arknights: Endfield und Highguard weiter und bereitet das System auf das neue ARC Raiders Headwinds Update vor.

Das sind die neuen Titel mit RTX-Unterstützung:

Half Sword: Half Sword von Half Sword Games und Game Seer Publishing ist ein immersiver, physikbasierter mittelalterlicher Kampfsimulator. Spieler müssen sich vom einfachen Bürger zum Ritter hochkämpfen und an brutalen Turnieren im Europa des 15. Jahrhunderts teilnehmen. Wenn das Spiel am 30. Januar im Early Access erscheint, können GeForce RTX-Spieler die Bildraten mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation maximieren. NVIDIA-App-Nutzer können auf DLSS 4.5 Super Resolution upgraden, um eine noch höhere Bildqualität zu erzielen.

CODE VEIN II: CODE VEIN II von Bandai Namco bietet eine komplexe Geschichte, die Spieler und Charaktere durch Blut und Schicksal miteinander verbindet. Die Handlung spielt in einer Zukunft, in der die letzten Reste der Menschheit und die Revenants um den Erhalt einer Welt kämpfen, die kurz vor dem Zusammenbruch steht. Der Advanced Access beginnt heute, die allgemeine Veröffentlichung des Spiels folgt am 30. Januar. GeForce RTX-Spieler können mit DLSS Super Resolution die Bildraten beschleunigen.

Highguard: Highguard ist ein kostenloser PvP-Raid-Shooter, in dem Spieler als Wächter um die Kontrolle über einen mythischen Kontinent kämpfen und als arkane Revolverhelden Raids bezwingen können. Spieler müssen sich zusammenschließen, ihre Basis sichern und sich dann weite, unbekannte Gebiete bereiten, um Beute zu machen, Ressourcen zu sammeln und ihr Arsenal zu verbessern. Dabei müssen sie sich gegen eine rivalisierende Wächter-Crew behaupten, die ihr Territorium für sich beanspruchen will. GeForce RTX-Spieler können die Bildraten in Highguard mit DLSS Super Resolution beschleunigen. Über die NVIDIA-App kann auf das neue Transformer-AI-Modell der 2. Generation aufgerüstet werden, wodurch Bildschärfe und Wiedergabetreue weiter verbessert werden.

ARC Raiders: Mit über 12 Millionen verkauften Exemplaren seit der Veröffentlichung Ende Oktober bedarf ARC Raiders, der PvPvE-Extraction Shooter von Embark Studios, kaum einer Vorstellung. Das heutige Headwinds Update fügt noch mehr Inhalte und neue Gameplay-Elemente hinzu. Die neuen Inhalte können GeForce RTX-Spieler mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex und NVIDIA RTXGI genießen, für ein intensiveres Spielerlebnis, höhere Reaktionsgeschwindigkeit und schnellere Bildraten.

Arknights: Endfield: Arknights: Endfield von Entwickler HYPERGRYPH und Publisher GRYPHLINE (für Europa und Nordamerika) ist ein 3D-Echtzeit-Strategie-RPG, das in der Welt des erfolgreichen Mobile-Tower-Defense-RPG-Hybrids Arknights spielt. Spieler mit einer GPU der GeForce RTX 50er-Serie können DLSS 4 mit Multi Frame Generation aktivieren, um die Bildraten bei 4K und maximalen Einstellungen durchschnittlich zu verdreifachen. Für noch höhere Bildqualität bei Verwendung der DLSS Super Resolution-Modi Performance und Ultra Performance können alle GeForce RTX-Spieler jetzt das neue Transformer DLSS-Modell in der NVIDIA-App aktivieren. Der neue GeForce Game Ready-Treiber optimiert das Erlebnis noch weiter.

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog zu RTX Remix Logic, den neuen RTX-Titeln und dem neuen Game Ready-Treiber.