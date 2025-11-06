Neuer Trailer enthüllt weitere Helden in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Die Spieler:innen erleben die verborgene Geschichte von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – exklusiv auf Nintendo Switch 2.

Die Invasion Hyrules durch den Dämonenkönig Ganondorf beginnt heute in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung auf Nintendo Switch 2. Die heldenhafte Prinzessin Zelda findet sich im Versiegelungskrieg wieder, der das Königreich für immer verändert und die Geschehnisse in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom maßgeblich prägt. Erstmals erleben Fans diese kanonischen Ereignisse, die bisher nur angedeutet wurden.

Doch Prinzessin Zelda kämpft in dieser Schlacht nicht allein. Bekannte Heldinnen und Helden wie König Rauru und die legendären Weisen stehen ihr gegen Ganondorfs Streitkräfte tapfer zur Seite. Der ausgelassene Korok Calamo und weitere neue Charaktere schließen sich ebenfalls dem Kampf gegen den Dämonenkönig an.

Während sie den einzigartigen Kampfstil jedes Helden meistern, können sich die Spieler:innen in den Auseinandersetzungen gegen das Böse auch mit ihren Verbündeten zusammentun. Seite an Seite führen sie mächtige Synchronangriffe aus, um so womöglich doch noch siegreich aus einer bereits verlorengeglaubten Schlacht hervorzugehen. Außerdem stehen ihnen nützliche Sonau-Bauteile zur Verfügung, die den Kampfverlauf mittels Wasser, Wind und anderen Effekten entscheidend beeinflussen können. Nur wenn sie ihre Fähigkeiten geschickt einsetzen, haben die Kämpfer:innen eine Chance, die mächtigen Bosse und Massen von Schergen auf ihrem Weg zu bezwingen.

Im lokalen Koop-Modus schließen sich die Spieler:innen mit einer Freundin oder einem Freund zusammen, um Hyrule zu verteidigen. Sie können ein Team im Splitscreen auf derselben Konsole bilden oder gemeinsam über GameShare*1 auf zwei Konsolen spielen, lokal oder online.

Die Spieler:innen haben außerdem die Möglichkeit, amiibo zu scannen, um Belohnungen im Spiel zu erhalten – darunter nützliche Gegenstände und Materialien. Wer Speicherdaten von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung oder The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf seiner Konsole hat, erhält außerdem einen Ehrengarde-Zweihänder beziehungsweise ein Ehrengarde-Schwert. Beides ist nach Abschluss der Mission „Ein heulender Sturm“ einlösbar.

Der Versiegelungskrieg hat begonnen. Können Zelda und ihre Mitstreiter:innen das Königreich Hyrule retten? Das zeigt sich ab heute in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung auf Nintendo Switch 2.

*1 GameShare über GameChat ist nur auf Nintendo Switch 2 verfügbar und erfordert eine stabile Internetverbindung