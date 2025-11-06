Hartes Gladiatoren-Roguelite Bloodgrounds betritt die EA-Arena

Exordium Games und Daedalic Entertainment feiern die Veröffentlichung von Bloodgrounds, dem harten, rundenbasierten Gladiatoren-Roguelite, das ab sofort im Early Access auf Steam erhältlich ist.

Um den Release gebührend zu begehen, ist das Hauptspiel mit einem Launch-Rabatt von 25% erhältlich. Natürlich ist Bloodgrounds auch auf dem Steam Deck spielbar.

Neben dem Hauptspiel kann auch das neue Supporter Pack erworben werden, das exklusive digitale und In-Game-Gegenstände für Fans enthält. Die Bloodgrounds Demo-Version bleibt auch nach dem Start verfügbar. Spieler:innen, die durch die Demo auf den Geschmack gekommen sind, können ihren Spielstand nahtlos ins Spiel übernehmen.

Daedalic Entertainment hat darüber hinaus den Launch-Trailer mit dem Titel „Rise of a Gladiator“ veröffentlicht, der einen Ausblick auf die Intensität, die Härte und den Ruhm gibt, die die Arena für Gladiator:innen bereithält.

Nachdem die Demo durch Steam-User:innen bereits „sehr positiv“ bewertet wurde, lädt Bloodgrounds die Spieler:innen nun ein, in die komplette Einzelspieler-Kampagne einzutauchen, die fünf verschiedene Zeitalter bietet – jedes mit seiner eigenen Region und einzigartigen Herausforderungen. Spieler:innen können aus neun Gladiatorenklassen wählen, dreizehn Gebäude errichten und verbessern sowie ein Arsenal an Waffen, Rüstungen und Items aufleveln, während sie von namenlosen Sklaven zu Arena-Legenden aufsteigen.

Die Early-Access-Version umfasst bereits die vollständige Kampagne. Bis zur geplanten 1.0-Version Anfang 2026 werden zusätzliche Inhalte, Balancing und Funktionen weiter ausgebaut und verfeinert.

Neben dem Hauptspiel Bloodgrounds ist auch ein Supporter Pack erhältlich, das den originalen Soundtrack, ein digitales Artbook und In-Game-Items wie Rüstungs- & Waffenskins, weitere Banner für das eigene Anwesen und Optionen für die Individualisierung von Gladiator:innen enthält.

Detaillierte Pläne zur Ausrichtung des Early Access erhältst du im Bloodgrounds Community Hub.

Bloodgrounds nimmt euch mit in die verfallene Stadt Marevento – eine brutale Dark-Fantasy-Arena, in der ihr als einst versklavter Gladiator zum einflussreichen Gönner aufgestiegen seid. Eure Mission: ein schlagkräftiges Team aus Nah- und Fernkämpfern sowie magiebegabten Recken durch tödliche Turniere zu führen und den tyrannischen Kaiser zu stürzen.

Die rundenbasierten Kämpfe finden auf einem grid-basierten Schlachtfeld statt. Mit mächtigen Fähigkeiten, clever platzierten Fallen, Verbrauchsgegenständen und sogar göttlichen Kräften entscheidet ihr über Sieg oder Niederlage. Jede Entscheidung wiegt schwer, denn Bloodgrounds setzt auf echten Roguelite-Permadeath: Stirbt ein Gladiator, ist er endgültig verloren – inklusive Ausrüstung und Fortschritt. Überleben sie, winken wertvolle Beute und Erfahrungspunkte, die den RPG-typischen Fortschritt vorantreiben.

Abseits der Kämpfe steht umfangreiches Squad-Management im Mittelpunkt. Ihr rekrutiert, trainiert, steigert Klassenkombinationen und jongliert mit Trauma und Statuseffekten. Das Publikum spielt ebenfalls eine Rolle: Begeistert ihr die Menge, erhaltet ihr bessere Belohnungen; wer lieber im Schatten agiert, kann Gegner auch vor dem Kampf sabotieren.

Der düster-stilvolle Pixel-Look richtet sich klar an Fans von Heroes of Might and Magic, Into the Breach, The Last Spell und Darkest Dungeon. Wer tiefes, taktisches Gameplay mit nachhaltigem Fortschritt schätzt, findet hier reichlich Futter.