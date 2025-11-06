Dispatch erreicht eine Million Verkäufe in 10 Tagen, Episoden 5 und 6 jetzt verfügbar

Der Debüt-Titel von AdHoc Studio, Dispatch, erreicht nur zehn Tage nach Release bereits mehr als eine Million verkaufte Exemplare auf Steam und im PlayStation Store. Die Episoden 5 und 6 sind ab sofort verfügbar und bereiten die Bühne für das Staffelfinale, das am 12. November erscheint.

Der Metacritic User-Score des Spiels liegt derzeit bei 9,3, während positive Steam-Reviews bei 93% aus 19.000 Bewertungen liegen. Im PS Store schafft es das Spiel sogar auf eine rekordverdächtige 4,95 von 5. Damit ist Dispatch eines der am höchsten bewerteten Spiele dieses Jahres.

„Es ist immer etwas seltsam, wenn die Zahlen so groß werden, dass man darüber sprechen muss“, sagt Michael Choung, Executive Producer und CEO von AdHoc Studio. „Wir sind genauso begeistert davon, uns Let’s Plays und Reaction-Videos anzusehen, wie vor einer Woche noch. Aber Meilensteine wie dieser sind wichtig. Sie bedeuten, dass AdHoc mehr story-basierte episodische Originals produzieren kann, und wir hoffen, dass dadurch auch anderen Entwicklern dieser Weg vereinfacht wird. Kaum zu glauben, dass wir erst halb fertig sind.”

Entwickelt von ehemaligen Autoren und Regisseuren von Telltale Games, schlüpfen Spieler in Dispatch in die Rolle von Robert Robertson, besser bekannt als Mecha Man. Nachdem sein Mech-Anzug in einem Kampf zerstört wurde, leitet der ehemalige Superheld nun ein Rehabilitationsprogramm für reformierte Superschurken und muss ein dysfunktionales Team von Außenseitern managen. Robert schickt diese chaotische Truppe auf Missionen, während er ihre Macken, Fehler und persönlichen Probleme navigiert und zur selben Zeit seinen Anzug reparieren muss, um sich an seinem Erzfeind rächen zu können.

Dispatch ist für PC (Steam) und für PS5 erhältlich. Spieler können das Spiel jetzt kaufen.