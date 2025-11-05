Vienna Comic Con Ball wird zum Opening-Highlight des 10. Jubiläums

Die Vienna Comic Con startet ihr Jubiläumsjahr mit einem Paukenschlag: Zum 10. Geburtstag bringt die VIECC® gemeinsam mit CD Projekt Red den legendären Vienna Comic Con Ball zurück.

Unter dem Motto „Der Novigrad Maskenball“ verwandelt sich die Imperial Riding School am Freitag, den 21. November, in ein episches Mash-up aus Cosplay, Couture und Wiener Balltradition – inspiriert von der Welt von The Witcher 3. Ergänzend dazu präsentiert die VIECC® zusammen mit der Österreichischen Post ein exklusives Sammlerstück: eine streng limitierte Sonderbriefmarke zu The Witcher 3, entworfen vom polnischen Künstler Krzysztof Domaradzki.

Der Vienna Comic Con Ball ist kein klassischer Ball, sondern der kreative Auftakt zur Jubiläums-Convention: Cosplayer:innen treffen auf Ballkultur, mittelalterliche Live-Musik auf modernes DJ-Sets von Radio Energy, Showacts auf Gaming-Vibes. Witcher-Fotopoints, eine Tombola und prominente Gäste aus Kultur und Entertainment machen den Abend zu einem einzigartigen Erlebnis. „Mit dem The Witcher-Schwerpunkt wollen wir Fans, Künstler:innen und Cosplayer:innen gleichermaßen inspirieren, und zeigen, dass Popkultur in Wien nicht nur gelebt, sondern auch gefeiert wird“, so Patrick Krippner & Chang Xue, Veranstalter der Vienna Comic Con.

Novigrad Maskenball: Fantasy, Beats & Ballkultur

Am 21. November verwandelt sich die Imperial Riding School in Wien in das Setting für den Vienna Comic Con Ball – den Novigrad Maskenball. Inspiriert von der Welt rund um Hexer Geralt von Riva und Ciri wird das historische Ambiente zur Bühne für ein Ballkonzept, das Cosplay-Power mit Wiener Tradition remixt. Die Gäste erwartet ein Programm voller Highlights: epische Live-Sounds mit Mittelalter-Flair, spektakuläre Showacts, treibende DJ-Sets, Witcher-Fotospots für das perfekte Cosplay-Shot und eine Tombola mit Collector’s Appeal. Durch den Abend führt Laura Peters, welche auch die Vienna Comic Con Moderieren wird, musikalisch begleitet von Die Schandgesellen. Und wenn Promis aus Entertainment, Kultur & Szene gemeinsam mit Cosplayer:innen das Tanzparkett stürmen, wird klar: Das ist kein klassischer Ball, das ist Popkultur im Walzertakt.

Postalische Premiere: Die limitierte VIECC®-Briefmarke

Nach einer Ballnacht voller Witcher-Vibes geht die Reise gleich weiter: Zum 10-jährigen Jubiläum präsentiert die VIECC® gemeinsam mit der Österreichischen Post eine exklusive Sonderbriefmarke zu The Witcher 3. Entworfen vom polnischen Künstler Krzysztof Domaradzki vereint das Design Wiener Jugendstil mit der modernen Bildsprache des Games, ein künstlerisches Crossover, das Geralt und Ciri in Szene setzt. Die Marke erscheint in einer streng limitierten Auflage von 125.100 Stück und ist damit ein echtes Must-have für Fans und Sammler:innen. Offiziell vorgestellt wird sie am Samstag, den 22. November, auf der Content Creator Stage – gemeinsam mit der Österreichischen Post und Domaradzki persönlich.